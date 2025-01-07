Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего следует сообщить поисковикам
В городе Шадринск Курганской области ищут 41-летнего мужчину. Информация о пропавшем размещена в telegram-канале «Шадринск. Официально».
«Помогите найти человека. Герман Владимирович Попов, 41 год. Рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — описываются приметы пропавшего в telegram-канале.
Во что был одет мужчина в день своего исчезновения, неизвестно. Если кто-то что-либо знает о его местонахождении, поисковики принимают любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, а также по личным номерам 89226770544, 89686807039.
Во что был одет шадринец в день исчезновения, неизвестно
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