07 января 2025

В Курганской области ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего следует сообщить поисковикам
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего следует сообщить поисковикам Фото:

В городе Шадринск Курганской области ищут 41-летнего мужчину. Информация о пропавшем размещена в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«Помогите найти человека. Герман Владимирович Попов, 41 год. Рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — описываются приметы пропавшего в telegram-канале.

Во что был одет мужчина в день своего исчезновения, неизвестно. Если кто-то что-либо знает о его местонахождении, поисковики принимают любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, а также по личным номерам 89226770544, 89686807039.

Во что был одет шадринец в день исчезновения, неизвестно
Во что был одет шадринец в день исчезновения, неизвестно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Шадринск Курганской области ищут 41-летнего мужчину. Информация о пропавшем размещена в telegram-канале «Шадринск. Официально». «Помогите найти человека. Герман Владимирович Попов, 41 год. Рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — описываются приметы пропавшего в telegram-канале. Во что был одет мужчина в день своего исчезновения, неизвестно. Если кто-то что-либо знает о его местонахождении, поисковики принимают любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, а также по личным номерам 89226770544, 89686807039.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...