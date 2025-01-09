Чем известен пермский писатель Алексей Иванов, роман которого вошел в рейтинг Forbes

Роман Алексея Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров

09 января 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Новый роман Алексея Иванова стал бестселлером Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября 2024 года и сразу влетела в топ продаж. За месяц читатели купили более 16 тысяч копий художественного романа, а Forbes поставил его на седьмую строчку своего рейтинга самых продаваемых книг. URA.RU решило вспомнить, чем еще известен ее автор. Биография Алексея Иванова Алексей Иванов родился в 1969 году в городе Горьком. В 1971 году семья переехала в Пермь. По окончании школы учился на факультете журналистики Уральского государственного университета в Свердловске, но бросил его и в 1996 году получил диплом по искусствоведению. В 2003 году Иванов ворвался культурную жизнь страны после публикации романа «Сердце Пармы» (одновременно в Перми и Москве). С 2003 года Иванов написал и издал более 20 книг. Помимо «Сердца Пармы», это романы «Географ глобус пропил», «Золото бунта», «Пищеблок» и другие. Наиболее известные книги были экранизированы. Его новый роман «Вегетация» представляет собой смесь антиутопии, триллера, киберпанка, научной фантастики и роуд-муви. Действие происходит в недалеком будущем на Южном Урале — рядом с горой Ямантау, где из-за человеческого вмешательства лес мутировал и обрел независимый разум. Разногласия с пермскими властями Став уже известным писателем, Иванов активно содействовал продвижению Перми на федеральном уровне. В том числе Иванов выступил с инициативой создания историко-природного заповедника на реке Чусовой, а в 2010 году поддерживал проект «Кын-реалити». Но Иванову не понравилось, что краевые власти в 2009 году, во времена «культурной революции» губернатора Чиркунова, выделили из бюджета на работу музея современного искусства PERMM 90 млн рублей, а на Пермскую галерею — только 30 млн рублей. В знак протеста против присуждения директору музея Марату Гельману (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) Строгановской премии Иванов объявил, что отказывается от нее. В результате премию передали музею города Усолье. С администрацией пермского губернатора Виктора Басаргина отношения у писателя тоже не сложились. После этого Иванов стал сотрудничать с властями Свердловской области и уехал из Перми. Деятельность в Екатеринбурге В 2012 году Иванов выпустил книгу «Горнозаводская цивилизация», а в 2014 году на грант губернатора Свердловской области был поставлен спектакль по роману писателя «Блуда и МУДО». В 2014 году Иванов совместно с художником Валерием Штукатуровым выпустил художественный альбом «Екатеринбург: умножая на миллион», в который вошли изображения видов города. В 2014 году вышел сборник новелл Иванова о Екатеринбурге 1990-х годов «Ебург», по мотивам которых потом сняли сериал. В 2024 году Иванов открыл книжный онлайн-клуб, а его продюсер Юлия Зайцева выпустила книгу-автобиографию о теневой стороне профессиональной жизни писателя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября 2024 года и сразу влетела в топ продаж. За месяц читатели купили более 16 тысяч копий художественного романа, а Forbes поставил его на седьмую строчку своего рейтинга самых продаваемых книг. URA.RU решило вспомнить, чем еще известен ее автор. Алексей Иванов родился в 1969 году в городе Горьком. В 1971 году семья переехала в Пермь. По окончании школы учился на факультете журналистики Уральского государственного университета в Свердловске, но бросил его и в 1996 году получил диплом по искусствоведению. В 2003 году Иванов ворвался культурную жизнь страны после публикации романа «Сердце Пармы» (одновременно в Перми и Москве). С 2003 года Иванов написал и издал более 20 книг. Помимо «Сердца Пармы», это романы «Географ глобус пропил», «Золото бунта», «Пищеблок» и другие. Наиболее известные книги были экранизированы. Его новый роман «Вегетация» представляет собой смесь антиутопии, триллера, киберпанка, научной фантастики и роуд-муви. Действие происходит в недалеком будущем на Южном Урале — рядом с горой Ямантау, где из-за человеческого вмешательства лес мутировал и обрел независимый разум. Став уже известным писателем, Иванов активно содействовал продвижению Перми на федеральном уровне. В том числе Иванов выступил с инициативой создания историко-природного заповедника на реке Чусовой, а в 2010 году поддерживал проект «Кын-реалити». Но Иванову не понравилось, что краевые власти в 2009 году, во времена «культурной революции» губернатора Чиркунова, выделили из бюджета на работу музея современного искусства PERMM 90 млн рублей, а на Пермскую галерею — только 30 млн рублей. В знак протеста против присуждения директору музея Марату Гельману (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) Строгановской премии Иванов объявил, что отказывается от нее. В результате премию передали музею города Усолье. С администрацией пермского губернатора Виктора Басаргина отношения у писателя тоже не сложились. После этого Иванов стал сотрудничать с властями Свердловской области и уехал из Перми. В 2012 году Иванов выпустил книгу «Горнозаводская цивилизация», а в 2014 году на грант губернатора Свердловской области был поставлен спектакль по роману писателя «Блуда и МУДО». В 2014 году Иванов совместно с художником Валерием Штукатуровым выпустил художественный альбом «Екатеринбург: умножая на миллион», в который вошли изображения видов города. В 2014 году вышел сборник новелл Иванова о Екатеринбурге 1990-х годов «Ебург», по мотивам которых потом сняли сериал. В 2024 году Иванов открыл книжный онлайн-клуб, а его продюсер Юлия Зайцева выпустила книгу-автобиографию о теневой стороне профессиональной жизни писателя.