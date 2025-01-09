В Шадринске произошел пожар в двухэтажном доме
В Шадринске Курганской области загорелся жилой двухэтажный дом с надворными постройками. О происшествии сообщили очевидцы, которые сняли тушение пожара.
«В Шадринске произошел пожар в двухэтажном доме по улице Заречной. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС», — сообщили очевидцы в соцсетях. По данным ГУ МЧС региона, пожар был локализован в 14:07.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожар оставил семью без крыши над головой. В селе Введенском сгорел дом из-за неисправной печи. В тушении возгорании участвовали девять спасателей и три единицы техники.
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