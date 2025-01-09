В Шадринске загорелся двухэтажный дом. Видео

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В Шадринске произошел пожар в двухэтажном доме
В Шадринске произошел пожар в двухэтажном доме Фото:

В Шадринске Курганской области загорелся жилой двухэтажный дом с надворными постройками. О происшествии сообщили очевидцы, которые сняли тушение пожара. 

«В Шадринске произошел пожар в двухэтажном доме по улице Заречной. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС», — сообщили очевидцы в соцсетях. По данным ГУ МЧС региона, пожар был локализован в 14:07. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожар оставил семью без крыши над головой. В селе Введенском сгорел дом из-за неисправной печи. В тушении возгорании участвовали девять спасателей и три единицы техники.

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В Шадринске Курганской области загорелся жилой двухэтажный дом с надворными постройками. О происшествии сообщили очевидцы, которые сняли тушение пожара.  «В Шадринске произошел пожар в двухэтажном доме по улице Заречной. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС», — сообщили очевидцы в соцсетях. По данным ГУ МЧС региона, пожар был локализован в 14:07.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожар оставил семью без крыши над головой. В селе Введенском сгорел дом из-за неисправной печи. В тушении возгорании участвовали девять спасателей и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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