Погодный рекорд января будет установлен в челябинском нацпарке «Зигальга». Фото

10 января 2025 в 11:38 Размер текста - 17 +

В нацпарке установилась аномально теплая погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погодный рекорд может быть установлен в январе 2025 года в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Если в прошлом году в окрестностях парка стоял мороз ниже минус 20 градусов, то в этом году у подножия хребта всего минус три градуса, сообщила 10 января пресс-служба нацпарка. «Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие десять дней температура не опустится ниже минус десяти градусов. Это значительно выше средней январской температуры за многие годы, обычно составляющей от минус десяти до минус двенадцати градусов», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. Такие показатели температуры воздуха являются необычными для данного времени года и местности. Однако, несмотря на текущее потепление, январь все еще может преподнести сюрпризы, и морозы имеют возможность вернуться до конца месяца. В Челябинской области на 9—10 января объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, переохлажденного дождя и сильного гололеда. Накануне в Челябинске ледяной дождь покрыл автомобили коркой льда, рассказали URA.RU читатели. Движение по трассе -5 «Урал» от Миасса до республики Башкортостан из-за ледяного дождя перекрыто с вечера 9 января. Утром 10 января ограничение продлили до полудня, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Из-за резкого потепления 10 января в Челябинске закрыт каток в горсаду имени Пушкина, сообщили в пресс-службе управления культуры. У подножия хребта всего минус три градуса Telegram-канал «Зигальга News» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погодный рекорд может быть установлен в январе 2025 года в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Если в прошлом году в окрестностях парка стоял мороз ниже минус 20 градусов, то в этом году у подножия хребта всего минус три градуса, сообщила 10 января пресс-служба нацпарка. «Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие десять дней температура не опустится ниже минус десяти градусов. Это значительно выше средней январской температуры за многие годы, обычно составляющей от минус десяти до минус двенадцати градусов», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. Такие показатели температуры воздуха являются необычными для данного времени года и местности. Однако, несмотря на текущее потепление, январь все еще может преподнести сюрпризы, и морозы имеют возможность вернуться до конца месяца. В Челябинской области на 9—10 января объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, переохлажденного дождя и сильного гололеда. Накануне в Челябинске ледяной дождь покрыл автомобили коркой льда, рассказали URA.RU читатели. Движение по трассе -5 «Урал» от Миасса до республики Башкортостан из-за ледяного дождя перекрыто с вечера 9 января. Утром 10 января ограничение продлили до полудня, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Из-за резкого потепления 10 января в Челябинске закрыт каток в горсаду имени Пушкина, сообщили в пресс-службе управления культуры.