За детьми, которых изрезала мать в Красноуральске, прилетел вертолет. Видео

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Вертолет приземлился прямо в городе
Вертолет приземлился прямо в городе Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Детей, которых изрезала мать, забрали из Красноуральска на вертолете. Их доставят в одну из больниц Екатеринбурга. Видео удалось снять жителям города, они поделились роликом в соцсетях.

«Меня аж самого от ветра сдувает. Он куда садиться-то будет?» — комментирует за кадром молодой человек. В конце ролика видно, что вертолет удалось посадить куда-то между жилыми домами. 

Ночью 10 января Наталья изрезала детей ножом, а затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что у женщины были большие долги за квартиру, она жила с детьми на копейки, а бывший муж не платил алименты. Подробности случившегося URA.RU собрало в отдельном материале

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Детей, которых изрезала мать, забрали из Красноуральска на вертолете. Их доставят в одну из больниц Екатеринбурга. Видео удалось снять жителям города, они поделились роликом в соцсетях. «Меня аж самого от ветра сдувает. Он куда садиться-то будет?» — комментирует за кадром молодой человек. В конце ролика видно, что вертолет удалось посадить куда-то между жилыми домами.  Ночью 10 января Наталья изрезала детей ножом, а затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что у женщины были большие долги за квартиру, она жила с детьми на копейки, а бывший муж не платил алименты. Подробности случившегося URA.RU собрало в отдельном материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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