Детей, которых изрезала мать, забрали из Красноуральска на вертолете. Их доставят в одну из больниц Екатеринбурга. Видео удалось снять жителям города, они поделились роликом в соцсетях.
«Меня аж самого от ветра сдувает. Он куда садиться-то будет?» — комментирует за кадром молодой человек. В конце ролика видно, что вертолет удалось посадить куда-то между жилыми домами.
Ночью 10 января Наталья изрезала детей ножом, а затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что у женщины были большие долги за квартиру, она жила с детьми на копейки, а бывший муж не платил алименты. Подробности случившегося URA.RU собрало в отдельном материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!