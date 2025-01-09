Опасные растения атаковали Курганскую область: в списке четыре вредных объекта

В трех регионах Уральского федерального округа выявлены новые очаги карантинных вредных объектов, большинство из которых находятся в Курганской области. Об этом говорится в информации уральского управления Россельхознадзора.
Согласно результатам мониторинга, в 2024 году обнаружено 34 новых очага распространения таких вредителей, как горчак ползучий, уссурийский полиграф, черный сосновый усач и повилика. «В Челябинской области зарегистрировано 6 очагов, в Курганской области — 24, а в Свердловской области — 4», — говорится в релизе ведомства.
В связи с выявлением карантинных вредителей, площадь карантинных фитосанитарных зон в 2024 году значительно увеличена. В Курганской области — до более чем 186 тысяч гектаров. Всего было проверено 1,3 млн га курганских сельхозземель, производственных объектов и занятых лесами земель.
URA.RU ранее писало, что в Курганской области введены три новые карантинные зоны из-за обнаружения повилики — опасного паразитического растения, способного уничтожать молодые деревья и кустарники. Вредитель был выявлен во время фитосанитарного мониторинга в селе Введенское, Звериноголовском округе и садовых товариществах Кургана. Площадь новых зон превышает 6 тыс. га, и для борьбы с повиликой разработана программа локализации и ликвидации очагов.
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