На Ямале открыли два зимника, а в Губкинском разрешили пить воду: события дня

В Губкинском сняли ограничения на применение воды для питья после экспертизы
На Ямале запустили движение по двум зимникам, а воду в Губкинском после экспертизы признали пригодной для питья. В Ноябрьске из-за утечки воды на магистральном водоводе произошла коммунальная авария, а мэр города Алексей Романов назначил своим заместителем по социальному направлению Светлану Фатееву. Об этих и других событиях 10 января читайте на URA.RU.
- На Ямале открыли зимнюю автодорогу Лабытнанги — Мужи — Азовы до границы с ХМАО. Проезд доступен для полноприводных автомобилей массой до 15 тонн. Также открыт проезд по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для полноприводного транспорта массой до 20 тонн.
- Пробы воды из Губкинского отправили на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. До окончания исследований Роспотребнадзор не рекомендовал использовать воду для питья. Позже глава Губкинского Андрей Бандурко сообщил, что вода прошла проверку и является пригодной для питья.
- Глава Ноябрьска Алексей Романов назначил своим заместителем по социальному направлению Светлану Фатееву. В ее обязанности будет входить контроль за секторами образования, социальной защиты и здравоохранения.
- В Ноябрьске по улице Киевская произошла коммунальная авария — на магистральном водоводе обнаружили утечку. Проезжую часть затопило кипятком.
- Из-за плохой погоды на Ямале было отменено и задержано большое количество авиарейсов. В аэропорте Салехарда задержали все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург, некоторые вылеты отменили. В Новом Уренгое пассажиры не смогли вылететь в Тюмень, Уфу, Антипаюту и Ноябрьск.
- В Ноябрьске на должность мирового судьи назначили Оксану Левицкую. Она пришла на замену Валерию Оляхинову, который пошел на повышение на должность федерального судьи.
- На Ямале к карте «Морошка» подключился юбилейный 250-тысячный пользователь. Им стала пятилетняя жительница Надыма Варвара.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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