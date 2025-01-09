09 января 2025

Мирового судью назначили в городе ЯНАО

Мировым судьей в Ноябрьске назначили Оксану Левицкую
© Служба новостей «URA.RU»
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Что известно о новом мировом судье в Ноябрьске
Что известно о новом мировом судье в Ноябрьске Фото:

Мировым судьей в Ноябрьске (ЯНАО) назначили Оксану Левицкую. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

«Постановлением Заксобрания ЯНАО назначена Левицкая Оксана Сергеевна мировым судьей судебного участка N 5 судебного района Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа без ограничения срока полномочий», — передает пресс-служба в группе VK. Она пришла на замену Валерию Оляхинову, который пошел на повышение на должность федерального судьи.

Ранее Левицкую рекомендовали на эту должность. Известно, что ранее она работа в Надымском суде, позже перешла на работу в Ноябрьск.

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Мировым судьей в Ноябрьске (ЯНАО) назначили Оксану Левицкую. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. «Постановлением Заксобрания ЯНАО назначена Левицкая Оксана Сергеевна мировым судьей судебного участка N 5 судебного района Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа без ограничения срока полномочий», — передает пресс-служба в группе VK. Она пришла на замену Валерию Оляхинову, который пошел на повышение на должность федерального судьи. Ранее Левицкую рекомендовали на эту должность. Известно, что ранее она работа в Надымском суде, позже перешла на работу в Ноябрьск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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