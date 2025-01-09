Мирового судью назначили в городе ЯНАО

Мировым судьей в Ноябрьске (ЯНАО) назначили Оксану Левицкую. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
«Постановлением Заксобрания ЯНАО назначена Левицкая Оксана Сергеевна мировым судьей судебного участка N 5 судебного района Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа без ограничения срока полномочий», — передает пресс-служба в группе VK. Она пришла на замену Валерию Оляхинову, который пошел на повышение на должность федерального судьи.
Ранее Левицкую рекомендовали на эту должность. Известно, что ранее она работа в Надымском суде, позже перешла на работу в Ноябрьск.
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