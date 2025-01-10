Сегодня в рубрике «Голос поколения» подростки Кургана высказали свое мнение об организации досуга для юных горожан. Мы задали им вопрос: «Молодежь все чаще жалуется на то, что очень мало мероприятий устраивается для них. А что ты скажешь? Чего не хватает в городе для досуга и отдыха молодого поколения?»
Подростки считают, что городу нужны аквапарк, места для настольных игр и зоны для пикников. Что еще предложили курганские ребята — в материале URA.RU.
Дарья, 16 лет
Я могу предложить свои идеи для проведения досуга и отдыха молодого поколения. Например, креативные площадки, где будут регулярно проводиться мастер-классы, выставки или какие-то культурные мероприятия.
Еще одна идея — выделить место для барбекю и пикников в черте города. Например, в каком-нибудь из парков установить больше мест для отдыха, для настольных игр, куда можно прийти и провести время с семьей, друзьями.
И еще было бы здорово, если бы в Кургане были платформы для профессионального развития, где молодежь может себя попробовать в разных видах профессиональной деятельности и определиться с будущей работой.
Кирилл, 16 лет
В Кургане существует достаточно много мероприятий для подростков. Что хотелось бы добавить — это аквапарк. Ну и чтобы клубы были не только для взрослых, но и для детей. А так все хорошо.
Илья, 16 лет
В Кургане проводится много различных мероприятий для подростков. Но я бы добавил места, где они могут приходить и бесплатно играть в настольные игры.
Костя, 17 лет
Раньше в Кургане был классный эко-комплекс «Мечты Аляски», где жили маламуты. Можно было приезжать и играть с ними, кататься в упряжке. Жаль, что сейчас такого нет. Причем, в других регионах, например, в Челябинской области, таких комплексов несколько. А ведь это не только веселый, интересный и активный досуг, но и канис-терапия для детей и подростков.
Что касается концертов в городе, они все как будто для бабушек: то казачий хор, то народники, то классика. Я не против, но почему современного ничего нет?
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