Курганцы одолели соперника
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» одержали победу в упорной борьбе над командой «Динамо» из Санкт-Петербурга. Победный буллит реализовал Егор Круженков. Об этом сообщили представители команды из Кургана.
«В тяжелейшем матче, в котором мы много терпели, самоотверженно сражались и ложились под шайбы, одерживаем победу над клубом „Динамо“. В основное время счет был 1:1. По буллитам 2:1 в пользу ХК „Зауралье“, — сообщается в telegram-канале курганской команды.
Голы забили:
- 1:0 – Павел Тютнев (38:13);
- 1:1 – Дмитрий Зуган (Г. Бердюков, 56:13):
- 2:1 – Егор Круженков (60:00, ПБ).
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