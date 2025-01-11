11 января 2025

Курганские хоккеисты вырвали победу по буллитам у питерского клуба «Динамо». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы одолели соперника
Курганцы одолели соперника Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» одержали победу в упорной борьбе над командой «Динамо» из Санкт-Петербурга. Победный буллит реализовал Егор Круженков. Об этом сообщили представители команды из Кургана.

«В тяжелейшем матче, в котором мы много терпели, самоотверженно сражались и ложились под шайбы, одерживаем победу над клубом „Динамо“. В основное время счет был 1:1. По буллитам 2:1 в пользу ХК „Зауралье“, — сообщается в telegram-канале курганской команды.

Голы забили:

  • 1:0 – Павел Тютнев (38:13);
  • 1:1 – Дмитрий Зуган (Г. Бердюков, 56:13):
  • 2:1 – Егор Круженков (60:00, ПБ). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» одержали победу в упорной борьбе над командой «Динамо» из Санкт-Петербурга. Победный буллит реализовал Егор Круженков. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «В тяжелейшем матче, в котором мы много терпели, самоотверженно сражались и ложились под шайбы, одерживаем победу над клубом „Динамо“. В основное время счет был 1:1. По буллитам 2:1 в пользу ХК „Зауралье“, — сообщается в telegram-канале курганской команды. Голы забили:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...