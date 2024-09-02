На незаконную баню семьи челябинского экс-губернатора не нашлось покупателей

Торги по продаже имущества обанкроченной семейной фирмы «Монтажник» экс-губернатора Бориса Дубровского признаны несостоявшимися, говорится в сообщении СБИС. На актив в виде бани, признанной самовольной постройкой, не нашлось покупателей.
«Самовольная постройка: нежилое здание — баня, 70,4 квадратных метра, по адресу: Республика Башкортостан, район Абзелиловский, село „Красная Башкирия“. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в сообщении СБИС.
Летом 2020 года обанкротилась семейная компания Дубровских «Монтажник». Позже были признаны банкротами сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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