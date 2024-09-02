02 сентября 2024

На незаконную баню семьи челябинского экс-губернатора не нашлось покупателей

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, дубровский борис
На актив Дубровского не нашлось покупателей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Торги по продаже имущества обанкроченной семейной фирмы «Монтажник» экс-губернатора Бориса Дубровского признаны несостоявшимися, говорится в сообщении СБИС. На актив в виде бани, признанной самовольной постройкой, не нашлось покупателей.

«Самовольная постройка: нежилое здание — баня, 70,4 квадратных метра, по адресу: Республика Башкортостан, район Абзелиловский, село „Красная Башкирия“. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в сообщении СБИС.

Летом 2020 года обанкротилась семейная компания Дубровских «Монтажник». Позже были признаны банкротами сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Торги по продаже имущества обанкроченной семейной фирмы «Монтажник» экс-губернатора Бориса Дубровского признаны несостоявшимися, говорится в сообщении СБИС. На актив в виде бани, признанной самовольной постройкой, не нашлось покупателей. «Самовольная постройка: нежилое здание — баня, 70,4 квадратных метра, по адресу: Республика Башкортостан, район Абзелиловский, село „Красная Башкирия“. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в сообщении СБИС. Летом 2020 года обанкротилась семейная компания Дубровских «Монтажник». Позже были признаны банкротами сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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