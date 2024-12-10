Челябинского депутата лишили полномочий после визита генпрокурора Краснова

10 декабря 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Любое использование власти в своих личных корыстных целях должно пресекаться на корню, заявил Краснов Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Сергея Безрукова, депутата Чебаркульского городского округа (Челябинская область), лишили полномочий после обращения жителей к генпрокурору РФ Игорю Краснову. О лишении одного из депутатов региона полномочий Краснов 9 декабря рассказал в интервью ТАСС. «Буквально неделю назад ко мне на личном приеме обратилась жительница небольшого городка в Челябинской области, где местный предприниматель и по совместительству депутат сомнительным образом из раза в раз получал выгодные муниципальные контракты и успешно осваивал бюджетные средства, выделенные на содержание дорог. Депутат уже лишен мандата в связи с утратой доверия», — заявил Краснов. По данным URA.RU, речь идет о депутате из города Чебаркуль Сергее Безрукове. На прошлой неделе в повестке собрания депутатов города первым пунктом был пункт «о досрочном прекращении полномочий, в связи с утратой доверия депутата Безрукова С. Б.» Вопрос рассматривался в закрытом режиме, но кроме сотрудников администрации и депутатов, на заседании присутствовали сотрудники Чебаркульской прокуратуры, рассказала местная активистка Любовь Рудометова. «Могу предположить, что это связано с громким заявлением генпрокурора РФ Краснова, который был в Челябинске и кто-то из жителей Чебаркуля доехал до него. Генпрокурору РФ рассказал о ситуации с дорогами в Чебаркуле, о том, что некий депутат заключает с муниципалитетом договоры. Краснов сказал проверить на аффилированность договоры. Изучить расходы и доходы данного депутата. Какого именно не сказано, но могу предположить, что это касается непосредственно Сергея Борисовича Безрукова», — сообщила Рудометова. Краснов приезжал в Челябинск с рабочим визитом 27 ноября. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, а губернатор Алексей Текслер устроил разнос челябинским коммунальщикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергея Безрукова, депутата Чебаркульского городского округа (Челябинская область), лишили полномочий после обращения жителей к генпрокурору РФ Игорю Краснову. О лишении одного из депутатов региона полномочий Краснов 9 декабря рассказал в интервью ТАСС. «Буквально неделю назад ко мне на личном приеме обратилась жительница небольшого городка в Челябинской области, где местный предприниматель и по совместительству депутат сомнительным образом из раза в раз получал выгодные муниципальные контракты и успешно осваивал бюджетные средства, выделенные на содержание дорог. Депутат уже лишен мандата в связи с утратой доверия», — заявил Краснов. По данным URA.RU, речь идет о депутате из города Чебаркуль Сергее Безрукове. На прошлой неделе в повестке собрания депутатов города первым пунктом был пункт «о досрочном прекращении полномочий, в связи с утратой доверия депутата Безрукова С. Б.» Вопрос рассматривался в закрытом режиме, но кроме сотрудников администрации и депутатов, на заседании присутствовали сотрудники Чебаркульской прокуратуры, рассказала местная активистка Любовь Рудометова. «Могу предположить, что это связано с громким заявлением генпрокурора РФ Краснова, который был в Челябинске и кто-то из жителей Чебаркуля доехал до него. Генпрокурору РФ рассказал о ситуации с дорогами в Чебаркуле, о том, что некий депутат заключает с муниципалитетом договоры. Краснов сказал проверить на аффилированность договоры. Изучить расходы и доходы данного депутата. Какого именно не сказано, но могу предположить, что это касается непосредственно Сергея Борисовича Безрукова», — сообщила Рудометова. Краснов приезжал в Челябинск с рабочим визитом 27 ноября. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, а губернатор Алексей Текслер устроил разнос челябинским коммунальщикам.