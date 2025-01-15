15 января 2025

Несколько миллионов рублей получит победитель за лучший каток на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель конкурса получит три миллиона рублей
Победитель конкурса получит три миллиона рублей Фото:

На Ямале выберут лучший каток, победителя определят в апреле. Сумма призового фонда составит три миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Участниками конкурса могут стать катки муниципальных образований округа. Победитель определится по сумме баллов в 15 критериях оценки и получит вознаграждение в размере трех миллионов рублей», — сказано на сайте окружного правительства.

Конкурс проводится в регионе с 2023 года — в прошлом году в нем приняли участие 13 катков в разных муниципалитетах. Звание «Лучший каток Ямала» получил «Северный лед» из Ноябрьска, который за зиму 2024 года посетили около 1500 ноябрян.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме местные жители пожаловались на высокие цены на прокат коньков на катке. Сумма за час катания составила 450 рублей.

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На Ямале выберут лучший каток, победителя определят в апреле. Сумма призового фонда составит три миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Участниками конкурса могут стать катки муниципальных образований округа. Победитель определится по сумме баллов в 15 критериях оценки и получит вознаграждение в размере трех миллионов рублей», — сказано на сайте окружного правительства. Конкурс проводится в регионе с 2023 года — в прошлом году в нем приняли участие 13 катков в разных муниципалитетах. Звание «Лучший каток Ямала» получил «Северный лед» из Ноябрьска, который за зиму 2024 года посетили около 1500 ноябрян. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме местные жители пожаловались на высокие цены на прокат коньков на катке. Сумма за час катания составила 450 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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