Несколько миллионов рублей получит победитель за лучший каток на Ямале

На Ямале выберут лучший каток, победителя определят в апреле. Сумма призового фонда составит три миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Участниками конкурса могут стать катки муниципальных образований округа. Победитель определится по сумме баллов в 15 критериях оценки и получит вознаграждение в размере трех миллионов рублей», — сказано на сайте окружного правительства.
Конкурс проводится в регионе с 2023 года — в прошлом году в нем приняли участие 13 катков в разных муниципалитетах. Звание «Лучший каток Ямала» получил «Северный лед» из Ноябрьска, который за зиму 2024 года посетили около 1500 ноябрян.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме местные жители пожаловались на высокие цены на прокат коньков на катке. Сумма за час катания составила 450 рублей.
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