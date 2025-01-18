Путин поздравил Жогу с юбилеем, а еще звонят губернаторы и военные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога принимает звонки и сообщения с самого утра Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего полпреда на Урале Артема Жогу с 50-летием. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловских политкругах. При этом он не уточнил, звонил глава государства Жоге или направил ему телеграмму.

«Насколько я знаю, звонки Жога принимает с самого утра. Уже пообщался с половиной уральских губернаторов, своими боевыми товарищами из зоны СВО [спецоперации РФ на Украине]», — поделился собеседник. Известно, что отмечать круглую дату Жога будет скромно и без торжеств — только с самыми близкими.

Утром 18 января он посетил первоуральский Центр социальной помощи семье и детям «Росинка». Там Жога раздал подарки юным свердловчанам, постоял в центре праздничного хоровода и пообщался с ними на интересующие темы.

Новость по теме
СВО, связи в Кремле, первые шаги на Урале: профайл полпреда Жоги, который отмечает юбилей

Жога приехал на Урал в октябре — в статусе федеральной звезды (бывший командир донецкого батальона «Спарта», сопредседатель предвыборного штаба Путина). Он беспрецедентно (для своего статуса) открыт и эмпатичен, (пока) не вмешивается в конфликты, сосредоточившись на решении стратегически важных государственных задач.

URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые Артем Жога, вероятно, будет принимать до самой ночи. И желает здоровья, реализации всех задуманных планов, а также надежных друзей и соратников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего полпреда на Урале Артема Жогу с 50-летием. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловских политкругах. При этом он не уточнил, звонил глава государства Жоге или направил ему телеграмму. «Насколько я знаю, звонки Жога принимает с самого утра. Уже пообщался с половиной уральских губернаторов, своими боевыми товарищами из зоны СВО [спецоперации РФ на Украине]», — поделился собеседник. Известно, что отмечать круглую дату Жога будет скромно и без торжеств — только с самыми близкими. Утром 18 января он посетил первоуральский Центр социальной помощи семье и детям «Росинка». Там Жога раздал подарки юным свердловчанам, постоял в центре праздничного хоровода и пообщался с ними на интересующие темы. Жога приехал на Урал в октябре — в статусе федеральной звезды (бывший командир донецкого батальона «Спарта», сопредседатель предвыборного штаба Путина). Он беспрецедентно (для своего статуса) открыт и эмпатичен, (пока) не вмешивается в конфликты, сосредоточившись на решении стратегически важных государственных задач. URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые Артем Жога, вероятно, будет принимать до самой ночи. И желает здоровья, реализации всех задуманных планов, а также надежных друзей и соратников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...