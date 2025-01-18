Путин поздравил Жогу с юбилеем, а еще звонят губернаторы и военные

18 января 2025 в 14:58 Размер текста - 17 +

Артем Жога принимает звонки и сообщения с самого утра Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил своего полпреда на Урале Артема Жогу с 50-летием. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловских политкругах. При этом он не уточнил, звонил глава государства Жоге или направил ему телеграмму. «Насколько я знаю, звонки Жога принимает с самого утра. Уже пообщался с половиной уральских губернаторов, своими боевыми товарищами из зоны СВО [спецоперации РФ на Украине]», — поделился собеседник. Известно, что отмечать круглую дату Жога будет скромно и без торжеств — только с самыми близкими. Утром 18 января он посетил первоуральский Центр социальной помощи семье и детям «Росинка». Там Жога раздал подарки юным свердловчанам, постоял в центре праздничного хоровода и пообщался с ними на интересующие темы. Новость по теме СВО, связи в Кремле, первые шаги на Урале: профайл полпреда Жоги, который отмечает юбилей Жога приехал на Урал в октябре — в статусе федеральной звезды (бывший командир донецкого батальона «Спарта», сопредседатель предвыборного штаба Путина). Он беспрецедентно (для своего статуса) открыт и эмпатичен, (пока) не вмешивается в конфликты, сосредоточившись на решении стратегически важных государственных задач. URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые Артем Жога, вероятно, будет принимать до самой ночи. И желает здоровья, реализации всех задуманных планов, а также надежных друзей и соратников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего полпреда на Урале Артема Жогу с 50-летием. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловских политкругах. При этом он не уточнил, звонил глава государства Жоге или направил ему телеграмму. «Насколько я знаю, звонки Жога принимает с самого утра. Уже пообщался с половиной уральских губернаторов, своими боевыми товарищами из зоны СВО [спецоперации РФ на Украине]», — поделился собеседник. Известно, что отмечать круглую дату Жога будет скромно и без торжеств — только с самыми близкими. Утром 18 января он посетил первоуральский Центр социальной помощи семье и детям «Росинка». Там Жога раздал подарки юным свердловчанам, постоял в центре праздничного хоровода и пообщался с ними на интересующие темы. Жога приехал на Урал в октябре — в статусе федеральной звезды (бывший командир донецкого батальона «Спарта», сопредседатель предвыборного штаба Путина). Он беспрецедентно (для своего статуса) открыт и эмпатичен, (пока) не вмешивается в конфликты, сосредоточившись на решении стратегически важных государственных задач. URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые Артем Жога, вероятно, будет принимать до самой ночи. И желает здоровья, реализации всех задуманных планов, а также надежных друзей и соратников.