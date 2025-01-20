В Тюменской области на двух федеральных трассах ограничено движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На дороге образовалась корка из стекловидного льда
На дороге образовалась корка из стекловидного льда Фото:

В Тюменской области на участках трасс Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск введено ограничение движение для грузовых и легковых авто. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мера связана с ухудшением погодных условий.

«В связи с ухудшением погодных и дорожных условий ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на федеральных автодорогах. С 246-го по 319-й километры на автодороге Тюмень — Омск и с 538-го по 587-й километры дороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, ограничение введено на срок до 00:00 часов 20 января. Мера связана с гололедом и образованием на дороге пленки из стекловидного льда. На трассе дежурят дополнительные наряди ДПС. Транспорт пропускают колоннами по 5 — 7 машин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на участках трасс Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск введено ограничение движение для грузовых и легковых авто. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мера связана с ухудшением погодных условий. «В связи с ухудшением погодных и дорожных условий ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на федеральных автодорогах. С 246-го по 319-й километры на автодороге Тюмень — Омск и с 538-го по 587-й километры дороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, ограничение введено на срок до 00:00 часов 20 января. Мера связана с гололедом и образованием на дороге пленки из стекловидного льда. На трассе дежурят дополнительные наряди ДПС. Транспорт пропускают колоннами по 5 — 7 машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...