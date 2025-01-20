В Тюменской области на участках трасс Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск введено ограничение движение для грузовых и легковых авто. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мера связана с ухудшением погодных условий.
«В связи с ухудшением погодных и дорожных условий ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на федеральных автодорогах. С 246-го по 319-й километры на автодороге Тюмень — Омск и с 538-го по 587-й километры дороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, ограничение введено на срок до 00:00 часов 20 января. Мера связана с гололедом и образованием на дороге пленки из стекловидного льда. На трассе дежурят дополнительные наряди ДПС. Транспорт пропускают колоннами по 5 — 7 машин.
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