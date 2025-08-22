Как тюменцам защитить дачи от воров в зимнее время: дорогой и бюджетный варианты

Жители Тюмени начали укреплять надежность дачных домов, чтобы в зимнее время туда не смогли наведаться воры. Об этом URA.RU рассказал эксперт по обеспечению безопасности недвижимости Иван Калинин.
«В зимнее время многие загородные дома под Тюменью длительное время находятся без присмотра: горожане „консервируют“ их осенью и возвращаются к дачной жизни только весной. Поэтому вполне логично, что люди пытаются обезопасить свое имущество от так называемых „домушников“, для которых загородная недвижимость в холодное время года становится лакомой добычей. Сделать это можно по-разному: если позволяет бюджет — достаточно установить систему удаленного видеонаблюдения. А если нет, то можно выбрать и более доступные варианты „обороны“, — отметил собеседник URA.RU.
Как защитить дачу от воров, если есть деньги
Одним из самых дорогих, но эффективных способов защиты загородной недвижимости от нежданных гостей Иван Калинин считает систему видеонаблюдения. В идеале, по мнению эксперта, она должна охватывать всю территорию земельного участка и все входы в дом. При этом, ставить лучше камеры с хорошей оптикой и высоким разрешением, чтобы в случае взлома дачи было проще установить личности злоумышленников.
«Если дача находится в черте города, либо рядом с ним, можно подключить дом к пульту вневедомственной охраны или ЧОПа. Тогда, в случае визита незваных гостей, к месту происшествия оперативно приедет наряд и пресечет попытку взлома», — отметил эксперт.
По словам Ивана Калинина, некоторые дачники идут дальше и нанимают частных сторожей, которые живут в загородных домах на протяжении всей зимы. Однако такой способ охраны считается достаточно дорогим, поскольку смотрителя нужно обеспечивать продуктами и начислять ему зарплату.
Как защитить загородный дом от воров при небольшом бюджете
По мнению Ивана Калинина, обезопасить дачный дом от нападок воров можно и с минимальными затратами. Дорогую систему видеонаблюдения можно заменить двумя-тремя IP-камерами с удаленным доступом, а если с деньгами совсем туго — установить муляжи. Минимальная стоимость последних составляет примерно 300-400 рублей за единицу. Также эксперт советует установить уличную лампу с датчиком движения.
«Для усиления эффекта можно установить на заборе табличку о том, что на участке ведется круглосуточное видеонаблюдения. Еще советую дружить с соседями. Особенно теми, которые живут в СНТ круглый год. Попросите их сообщать о любых подозрительных людях рядом с вашим земельным участком, это тоже может помочь», — отметил собеседник URA.RU.
Иван Калинин также посоветовал перед началом зимнего сезона вывезти с дачи наиболее ценные вещи и предметы. Например, телевизоры, дорогое садовое оборудование и бытовую технику.
