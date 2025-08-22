Тюменка Ксения Иванова оказалась на необитаемом острове и месяц выживала на нем, добывая еду и пытаясь организовать быт в дикой природе. На такие испытания девушка пошла осознанно, став участницей реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы», в котором боролась за приз в 10 миллионов рублей. В разговоре с URA.RU Ксения рассказала о трагедии своей семьи, о том, как попасть в выживалити на федеральном канале, и что ей дала эта школа жизни.
Собиралась за два дня
Попасть в реалити тюменка хотела давно: она неоднократно подавала заявки на разные проекты, но как-то не везло. Без особой надежды девушка отправила свою анкету и на СТС.
«На „Остров сокровищ“ я абсолютно не делала ставки. Мне казалось, что на такой проект вообще очень сложно попасть, учитывая его масштаб. Когда мне ответили с канала, даже подумала, что это мошенники», — рассказала тюменка.
Помимо анкеты у нее попросили записать видеовизитку и заполнить опросник о состоянии здоровья. А затем сказали заветное «Собирайся!». Причем, на это было буквально пара дней. Но и набирать огромный чемодан было ни к чему: список вещей, разрешенных участникам, оказался крайне мал.
«Разрешалось взять шорты, кроссовки, зубную пасту, щетку, расческу. Нижнее белье, носки, предметы женской гигиены. Последние, к слову, из-за стресса там не понадобились — здоровье дало сбой. Зеркало было нельзя, бритву нельзя. Свое отражение мы видели только в воде. Время определяли по восходам-заходам и по цикадам. Если они стрекочут, значит 06:40 утра», — вспоминает девушка.
Фобия после смерти сестры
В своей заявке на проект девушка рассказала много сокровенного. В частности о том, как потеряла сестру. Вообще, по словам Ксении, у каждого участника реалити была своя трогающая за душу история. В случае с нашей героиней — это смерть ее близкого человека.
«Это случилось девять лет назад. Мы с семьей отдыхали на диком пляже, на озере Липовом. Мама, друзья, я, младшая сестра. Нас с ней учили плавать, все были друг у друга на глазах, глубина была небольшой. В какой-то момент все пошли на берег, а Танюша задержалась на секунду, чтобы ополоснуть тапочки. Между нами были считанные метры и небольшие кусты, отвернулись буквально на мгновение, а она пропала», — со слезами в голосе рассказывает Ксения.
Девочку тут же начали искать. Сначала думали, что она отошла недалеко, может в туалет. Остальные люди на пляже уверено говорили: «Вот, только что здесь стояла». Думать о плохом семья не желала, но постепенно нарастала паника.
«Я бегала, звала ее. У мамы началась истерика, она стала нырять, искать. Побежали за спасателями на соседний пляж, и вот один из них ее и нашел, поднял тело из воды. Ждали скорую, я сама пыталась что-то сделать в это время, но спасатели мне жестами показывали, мол все, бесполезно. Она окоченела у меня на руках», — рассказала тюменка.
Погибшей девочке было 14 лет. Недавно она получила паспорт. По словам сестры, ей сильно запомнилось как этот документ — новенький, еще хрустящий — им обменивали на свидетельство о смерти.
С тех пор Ксения начала бояться воды. С этой фобией она и оказалась на острове. Победить свой страх она сама себе пообещала ради Танюши.
«У меня получилось. Хотя было жутко страшно. Я, к примеру, люблю высоту. Думала: „Ну хоть с вертолета меня сбросьте, что угодно, я смогу. Но только не вода“, а она была повсюду, постоянно. Но такие условия, без этого никак. Сейчас я, конечно, не профессиональный пловец, но кое-что уже умею», — отмечает девушка.
Судороги от голода и мухи в ранах
На острове участники — 65 человек, выживали месяц. Команд они не образовывали, каждый был сам за себя. По словам нашей собеседницы, сложностей было немало. Но и приз того стоил: 10 миллионов рублей.
«Мы показали, на что способны. Сможем ли мы психологически, физически это вынести. Были те, кто просто не выдерживал, но отказаться уже было нельзя. Такой шанс нам давали, когда мы были в пути на площадку, но никто не стал давать заднюю. Не подозревали, что нас ждет», — вспоминает тюменка.
В день участники ели по 100-120 грамм риса. От недостатка витаминов и минералов у людей ночами были судороги. Очень хотелось сладкого, и тут на помощь приходила зубная паста: ее рассасывали во рту и так утоляли психологический голод.
Задача участников была в том, чтобы сражаться за ресурсы. Буквально, чтобы выжить. Но, конечно, это не было похоже на какие-нибудь «Веселые старты»: люди были измождены условиями и стрессовой обстановкой.
«Ты ничего не ешь, ты плохо спишь. Спали мы на бамбуке, и только на спине. Потому что на боку или животе невозможно больно. Все передавливает, конечности затекают. Бывает проснешься, а на тебе лягушка или еще хуже — сколопендра укусила», — рассказала Ксения.
Из этого путешествия девушка привезла вечное напоминание — несколько шрамов. Один она уже забила татуировкой.
«Там любой порез, ссадина, очень долго заживают из-за влажности. Остаются рубцы. Один я прикрыла уже, а вот на ноге ничего не могу сделать. Колено, бедро, везде есть отметины. По ранам бегали мухи постоянно. Первое время ты их отгоняешь, а потом понимаешь, что бесполезно. И просто лежишь, наблюдаешь, как грызут твою плоть потихоньку, уже все равно», — вспоминает тюменка.
Замкнутый круг невыносимости
Остров, на котором жили участники, действительно необитаем и населен различной живностью. 60% из существ ядовиты — скорпионы, пауки, змеи. А вот обезьяны близко не подходили. Как пошутила наша собеседница, наверное, животные чувствовали, насколько оголодали люди. И что встреча может закончиться не в пользу мартышек.
«Знаете, я сама зоозащитница. Первые несколько дней была категорически против, чтобы кто-то, не дай Бог, птицу какую-то поймал на ужин. Но спустя время просто готова была взять палку и ходить искать, кого бы хлопнуть, чтобы поесть», — говорит Ксения.
При этом, чтобы охотиться или рыбачить, нужно было, опять же, выигрывать необходимые вещи в конкурсах. А чтобы это сделать, нужна была энергия. Как раз то, чего участникам сильно не хватало.
«Просто замкнутый круг невыносимости. Среди чужих абсолютно людей. Были и конфликты, и коалиции, и подставы. Я столько лицемерия в жизни не видела. Но и дружба была, любовь. Говорить подробно об этом не могу, вы все увидите в эфире», — отмечает девушка.
Все было не зря
Самым тяжелым для Ксении в физическом плане стало отсутствие нормального сна из-за постоянного подсознательного страха. А в эмоциональном — одиночество вдали от близких. На острове девушка отметила свой день рождения и ей очень не хватало родных.
«Еще у меня было подозрение на аппендицит. А вернулась я оттуда с гастритом, вот лечусь сейчас. И когда ты там, а рядом никого кто пожалеет, даст лекарство, скажет теплые слова – это вот очень тяжело», — отмечает тюменка.
Но испытания ее закалили. Теперь Ксения смело смотрит в глаза многим своим страхам, не боится менять жизнь и идти к поставленным целям.
«Была у меня фобия иголок, кровь сдавать могла только под успокоительными. Теперь вообще все равно, как вернулась — побежала сдавать анализы на витамины и прочее. Несколько лет назад я из Тюмени переехала в Краснодарский край, сделала здесь карьеру в своей области, стала барменеджером. И горела идеей переехать в Питер, но было страшно. А теперь вообще не боюсь, и скоро осуществлю эту мечту. Если я себя на острове не потеряла, то и там найду свое место», — уверена девушка.
Несмотря на все пройденные испытания Ксения без сомнений отвечает — попробовала бы выживать снова. Реалити дало ей возможность пройти настоящую школу жизни в диких условиях.
«Там, кроме Вселенной и Господа, нам никто не помогал. И иногда сопутствовала удача. Поэтому я верю: нужно быть достойным человеком, и тогда у тебя все получится», — подчеркнула наша собеседница.
Первый выпуск шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» выйдет на СТС 31 августа. Зрители смогут увидеть, как десятки людей борются за 10 миллионов рублей в диких условиях. Получила ли эти деньги наша землячка — узнаем совсем скоро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!