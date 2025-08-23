Пять дней поисков: найден 11-летний мальчик в Тюменской области

Найден 11-летний мальчик - Александр Львов
В Тобольске (Тюменская область) был найден 11-летний мальчик Александр Львов. Об этом сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт» 72.RU.
«Мальчик найден местными жителями благодаря распространению информации в Сети. Он передан сотрудникам полиции», — написано в telegram-канале.
Мальчика искал весь Тобольск. К поискам были подключены сотрудники УМВД и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
