Корпус сгорел за три минуты
В Голышмановском муниципальном округе (Тюменская область) 23 августа произошел пожар. Говорилось, что загорелось неэксплуатируемое здание птицефабрики, но очевидцы утверждают обратное. Также Об этом сообщил гражданин в telegram-канал «ЧС Тюмень Z».
«Это совсем не правда, что он не использовался. Именно в этот корпус должна была быть посажена птица», — пишут в посте.
Также житель добавил, что птицефабрика вспыхнула всего за три минуты — «страшно быстро». Возгорание было взято под контроль на территории в 700 кв. м.
