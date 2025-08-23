23 августа 2025
22 августа 2025

Сгоревший корпус птицефабрики в Тюменской области должен был использоваться. Видео

Сгоревший корпус птицефабрики в Тюменской области должен был эксплуатироваться
Корпус сгорел за три минуты
Корпус сгорел за три минуты Фото:

В Голышмановском муниципальном округе (Тюменская область) 23 августа произошел пожар. Говорилось, что загорелось неэксплуатируемое здание птицефабрики, но очевидцы утверждают обратное. Также Об этом сообщил гражданин в telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

«Это совсем не правда, что он не использовался. Именно в этот корпус должна была быть посажена птица», — пишут в посте.

Также житель добавил, что птицефабрика вспыхнула всего за три минуты — «страшно быстро». Возгорание было взято под контроль на территории в 700 кв. м.

