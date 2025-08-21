Тюменцы не могут вернуться домой из отпуска на море

Из-за замены судна будет задержан и обратный рейс из Тюмени в Сочи
В Тюмени больше чем на пять часов задерживается прибытие самолета из Сочи. Об этом сообщает электронное табло международного аэропорта Рощино.
"Объединенный рейс авиакомпаний "ЮТэйр" и "Ямал", маршрут Сочи — Тюмень. Время прибытия по плану — 16:05. Ожидаемое время прибытия — 21:25", — говорится в сообщении.
В авиакомпании "ЮТэйр" URA.RU пояснили, что в цепочке рейсов потребовалась замена воздушного судна. Из-за этого будет задержан и обратный рейс из Тюмени в Сочи: по информации электронного табло, вместо 17:20 отправление состоится в 21:30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!