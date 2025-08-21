21 августа 2025

Тюменцы не могут вернуться домой из отпуска на море

В Тюмени больше чем на пять часов задерживается прибытие борта из Сочи
Из-за замены судна будет задержан и обратный рейс из Тюмени в Сочи
Из-за замены судна будет задержан и обратный рейс из Тюмени в Сочи

В Тюмени больше чем на пять часов задерживается прибытие самолета из Сочи. Об этом сообщает электронное табло международного аэропорта Рощино.

"Объединенный рейс авиакомпаний "ЮТэйр" и "Ямал", маршрут Сочи — Тюмень. Время прибытия по плану — 16:05. Ожидаемое время прибытия — 21:25", — говорится в сообщении.

В авиакомпании "ЮТэйр" URA.RU пояснили, что в цепочке рейсов потребовалась замена воздушного судна. Из-за этого будет задержан и обратный рейс из Тюмени в Сочи: по информации электронного табло, вместо 17:20 отправление состоится в 21:30.

