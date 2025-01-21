Чиновница из ЯНАО получила работу на Алтае, а самолет не вылетел из аэропорта: события дня

Самолет из Салехарда в Омск вылетел с задержкой в девять часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет до Омска вылетел из Салехарда с девятичасовым опозданием
Самолет до Омска вылетел из Салехарда с девятичасовым опозданием Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Лабытнанги и Харп, а главная пиарщица ямальского туризма Ольга Филипенкова получила пост в правительстве республики Алтай. В то же время у самолета окружного авиаперевозчика возникли сложности со взлетом, а власти готовятся утвердить предельные цены на авиабилеты. Об этих и других событиях, произошедших 21 января на Ямале — в материале URA.RU.

Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Лабытнанги и Харп, а главная пиарщица ямальского туризма Ольга Филипенкова получила пост в правительстве республики Алтай. В то же время у самолета окружного авиаперевозчика возникли сложности со взлетом, а власти готовятся утвердить предельные цены на авиабилеты. Об этих и других событиях, произошедших 21 января на Ямале — в материале URA.RU. Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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