Чиновница из ЯНАО получила работу на Алтае, а самолет не вылетел из аэропорта: события дня

Самолет до Омска вылетел из Салехарда с девятичасовым опозданием
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Лабытнанги и Харп, а главная пиарщица ямальского туризма Ольга Филипенкова получила пост в правительстве республики Алтай. В то же время у самолета окружного авиаперевозчика возникли сложности со взлетом, а власти готовятся утвердить предельные цены на авиабилеты. Об этих и других событиях, произошедших 21 января на Ямале — в материале URA.RU.
- Артюхов с рабочим визитом посетил Лабытнанги и Харп. На собственном примере он доказал безопасность водопроводной воды, попробовав ее на вкус. А также открыл спортивно-оздоровительный комплекс с мотивирующим названием "Рай-Из ".
- Губернатор наградил работников культуры. Почетное звание и награды получили трое жителей округа.
- Экс-пиарщица ямальского туризма Ольга Филипенкова перешла на работу в правительство республики Алтай. Она стала заместителем министра экономического развития.
- А глава Тазовского района Виктор Югай пригласил на место уволенного в связи с утратой доверия начальника департамента имущества Михаила Воротникова коллегу по работе в ямальском агропроме. Пост получила АПК ЯНАО Ирина Непочатая.
- В Салехарде появился новый гендиректор АО "Салехардэнерго". Компанию возглавил депутат гордумы Евгений Федотов.
- Учителям и воспитателям поднимут зарплату. Оклады увеличатся более чем на 20%.
- Самолет авиакомпании "Ямал" не смог вылететь в Омск. Задержка составила порядка девяти часов, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани окружной столицы, он вылетел в 18:31.
- Цены на полеты в Москву и Тюмень могут вырасти уже во втором квартале текущего года. Власти округа утверждают поправки предельной стоимости авиабилетов.
- Житель Губкинского считает, что его выселили из дома незаконно. Прокуратура проводит проверку.
- Директор крупной строительной компании из Нового Уренгоя пойдет под суд. Причиной стала неоднократная невыплата заработной платы работникам.
- Оленевод зарегистрировал свой товарный бренд, под которым будет продвигать уникальную продукцию. А бизнесмен открыл чайную на территории главного храма Ямала.
- Морозы внесли коррективы в работу зимников. Похолодание стало причиной коммунальной аварии.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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