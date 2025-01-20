Авиабилеты из городов ЯНАО до Москвы и Тюмени подорожают уже во втором квартале текущего года. Предельные цены на субсидированные авиарейсы опубликованы в проекте постановления окружного правительства.
«В первом квартале предельная цена по маршруту Салехард — Москва составляет 10 400 рублей для держателей карты „Морошка“ и 15 190 рублей для остальных пассажиров. Начиная со второго квартала, предельную цену предлагается установить на уровне 12 900 рублей для держателей карты и 17 690 рублей для прочих пассажиров», — следует из приложения к документу, опубликованному на официальном сайте окружного правительства.
Также подорожают билеты по маршрутам:
- Салехард — Тюмень с 7 400 до 8 900 рублей по карте "Морошка".
- Надым — Москва с 10 400 до 12 900 рублей.
- Ноябрьск — Москва с 10 400 до 12 900 рублей.
Соответственно, во втором квартале вырастут цены и для обычных пассажиров. Стоимость авиарейсов до Москвы из Надыма и Ноябрьска увеличится с 15 490 рублей до 17 990 рублей.
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