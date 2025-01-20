20 января 2025

Власти ЯНАО готовят резкое подорожание авиабилетов. Скрин

Авиабилеты из ЯНАО до Москвы и Тюмени в апреле подорожают
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале во втором квартале вырастут цены на авиабилеты
На Ямале во втором квартале вырастут цены на авиабилеты Фото:

Авиабилеты из городов ЯНАО до Москвы и Тюмени подорожают уже во втором квартале текущего года. Предельные цены на субсидированные авиарейсы опубликованы в проекте постановления окружного правительства.

«В первом квартале предельная цена по маршруту Салехард — Москва составляет 10 400 рублей для держателей карты „Морошка“ и 15 190 рублей для остальных пассажиров. Начиная со второго квартала, предельную цену предлагается установить на уровне 12 900 рублей для держателей карты и 17 690 рублей для прочих пассажиров», — следует из приложения к документу, опубликованному на официальном сайте окружного правительства.

Также подорожают билеты по маршрутам:

  • Салехард — Тюмень с 7 400 до 8 900 рублей по карте "Морошка".
  • Надым — Москва с 10 400 до 12 900 рублей. 
  • Ноябрьск — Москва с 10 400 до 12 900 рублей.

Соответственно, во втором квартале вырастут цены и для обычных пассажиров. Стоимость авиарейсов до Москвы из Надыма и Ноябрьска увеличится с 15 490 рублей до 17 990 рублей.

Планируемые предельные цены на субсидированные авиарейсы до Москвы
Планируемые предельные цены на субсидированные авиарейсы до Москвы
Фото:

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Авиабилеты из городов ЯНАО до Москвы и Тюмени подорожают уже во втором квартале текущего года. Предельные цены на субсидированные авиарейсы опубликованы в проекте постановления окружного правительства. «В первом квартале предельная цена по маршруту Салехард — Москва составляет 10 400 рублей для держателей карты „Морошка“ и 15 190 рублей для остальных пассажиров. Начиная со второго квартала, предельную цену предлагается установить на уровне 12 900 рублей для держателей карты и 17 690 рублей для прочих пассажиров», — следует из приложения к документу, опубликованному на официальном сайте окружного правительства. Также подорожают билеты по маршрутам: Соответственно, во втором квартале вырастут цены и для обычных пассажиров. Стоимость авиарейсов до Москвы из Надыма и Ноябрьска увеличится с 15 490 рублей до 17 990 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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