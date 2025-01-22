«Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ»: курганцы скупают билеты по 18 000, чтобы увидеть блогеров-миллионников

Курганцы активно раскупают места на предстоящий концерт популярной блогерской группы «Цу е фа». Максимальная стоимость билета достигает 18 000 рублей. Об этом сообщают различные сервисы для покупки билетов.
Концерт группы, в которую входят известные блогеры Милана Некрасова, Женя Лизогуб, Лера Симка и Давид Туров, запланирован на 14 февраля. Он пройдет в ДК Машиностроителей. «Обещаем исполнить популярные треки — „Девочка Уэнсдей“ и „Эщ Эщ“», — говорят организаторы. На разных сервисах для покупки билетов максимальный ценник варьируется от 12 000 до 18 000 рублей.
Ранее URA.RU писало о предстоящем концерте Григория Лепса в Кургане. Жители раскупили уже почти все билеты, несмотря на стоимость, доходящую до 11 000 рублей.
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