22 января 2025

«Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ»: курганцы скупают билеты по 18 000, чтобы увидеть блогеров-миллионников

Курганцы скупают билеты на концерт популярных блогеров, несмотря на цены
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦУ Е ФА приедут в Курган
ЦУ Е ФА приедут в Курган Фото:
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Курганцы активно раскупают места на предстоящий концерт популярной блогерской группы «Цу е фа». Максимальная стоимость билета достигает 18 000 рублей. Об этом сообщают различные сервисы для покупки билетов.

Концерт группы, в которую входят известные блогеры Милана Некрасова, Женя Лизогуб, Лера Симка и Давид Туров, запланирован на 14 февраля. Он пройдет в ДК Машиностроителей. «Обещаем исполнить популярные треки — „Девочка Уэнсдей“ и „Эщ Эщ“», — говорят организаторы. На разных сервисах для покупки билетов максимальный ценник варьируется от 12 000 до 18 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о предстоящем концерте Григория Лепса в Кургане. Жители раскупили уже почти все билеты, несмотря на стоимость, доходящую до 11 000 рублей.

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Курганцы активно раскупают места на предстоящий концерт популярной блогерской группы «Цу е фа». Максимальная стоимость билета достигает 18 000 рублей. Об этом сообщают различные сервисы для покупки билетов. Концерт группы, в которую входят известные блогеры Милана Некрасова, Женя Лизогуб, Лера Симка и Давид Туров, запланирован на 14 февраля. Он пройдет в ДК Машиностроителей. «Обещаем исполнить популярные треки — „Девочка Уэнсдей“ и „Эщ Эщ“», — говорят организаторы. На разных сервисах для покупки билетов максимальный ценник варьируется от 12 000 до 18 000 рублей. Ранее URA.RU писало о предстоящем концерте Григория Лепса в Кургане. Жители раскупили уже почти все билеты, несмотря на стоимость, доходящую до 11 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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