Курганцы скупили почти все билеты на концерт Лепса, несмотря на цены

На концерт Лепса в Кургане массово скупаются билеты. Сколько стоит сходить на концерт и остались ли еще места, выяснил корреспондент URA.RU.
«Я очень хотела попасть на концерт, но цена билетов меня остановила. Думала, что будет хотя бы, как на Shaman», — поделилась с нами читательница. На данный момент билеты можно приобрести в пределах от 6 000 до 11 000 рублей. Свободных мест осталось немного. Как сообщили в кассе филармонии, концерт продлится два часа.
К слову сказать, максимальная цена билета на концерт Shaman в Кургане была скромнее — восемь тысяч рублей. Свободных мест в зале не было, выступление длилось порядка двух часов.
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