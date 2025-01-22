Курганцы скупили почти все билеты на концерт Лепса, несмотря на цены

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В Курган приедет Григорий Лепс
В Курган приедет Григорий Лепс Фото:

На концерт Лепса в Кургане массово скупаются билеты. Сколько стоит сходить на концерт и остались ли еще места, выяснил корреспондент URA.RU.

«Я очень хотела попасть на концерт, но цена билетов меня остановила. Думала, что будет хотя бы, как на Shaman», — поделилась с нами читательница. На данный момент билеты можно приобрести в пределах от 6 000 до 11 000 рублей. Свободных мест осталось немного. Как сообщили в кассе филармонии, концерт продлится два часа.

К слову сказать, максимальная цена билета на концерт Shaman в Кургане была скромнее — восемь тысяч рублей. Свободных мест в зале не было, выступление длилось порядка двух часов.

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На концерт Лепса в Кургане массово скупаются билеты. Сколько стоит сходить на концерт и остались ли еще места, выяснил корреспондент URA.RU. «Я очень хотела попасть на концерт, но цена билетов меня остановила. Думала, что будет хотя бы, как на Shaman», — поделилась с нами читательница. На данный момент билеты можно приобрести в пределах от 6 000 до 11 000 рублей. Свободных мест осталось немного. Как сообщили в кассе филармонии, концерт продлится два часа. К слову сказать, максимальная цена билета на концерт Shaman в Кургане была скромнее — восемь тысяч рублей. Свободных мест в зале не было, выступление длилось порядка двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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