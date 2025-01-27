27 января 2025

Памяти врачей и Ломоносова: в ЯНАО массово переименовывают улицы

В Салехарде переименовали восемь улиц в честь Ломоносова и известных врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде решили переименовать восемь улиц
В Салехарде решили переименовать восемь улиц Фото:

В Салехарде городская комиссия переименовала восемь улиц в юго-восточной части города — здесь расположен частный сектор. Территории получили наименования в память известных врачей, в том числе докторов медицины Гавриила Илизарова и Николая Склифосовского. Одну магистраль назвали в честь Михаила Ломоносова. Об этом сообщают в городской администрации.

Как следует из постановления администрации Салехарда, глава города Алексей Титовский распорядился переименовать восемь улиц в юго-восточной части ямальской столицы, где располагается частный сектор. Так, городская комиссия решила, что магистральная улица под номером один теперь будет называться улицей Ломоносова.

Также появятся улицы известных в России докторов медицины Елизарова, Склифосовского, Пирогова. Две улицы назвали в честь Василия Федорищева и Алексея Васильева. Кроме этого, улица номер четыре теперь будет называться улицей Медиков, а восьмая — улицей Санавиации.

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В Салехарде городская комиссия переименовала восемь улиц в юго-восточной части города — здесь расположен частный сектор. Территории получили наименования в память известных врачей, в том числе докторов медицины Гавриила Илизарова и Николая Склифосовского. Одну магистраль назвали в честь Михаила Ломоносова. Об этом сообщают в городской администрации. Как следует из постановления администрации Салехарда, глава города Алексей Титовский распорядился переименовать восемь улиц в юго-восточной части ямальской столицы, где располагается частный сектор. Так, городская комиссия решила, что магистральная улица под номером один теперь будет называться улицей Ломоносова. Также появятся улицы известных в России докторов медицины Елизарова, Склифосовского, Пирогова. Две улицы назвали в честь Василия Федорищева и Алексея Васильева. Кроме этого, улица номер четыре теперь будет называться улицей Медиков, а восьмая — улицей Санавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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