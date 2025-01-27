Памяти врачей и Ломоносова: в ЯНАО массово переименовывают улицы

В Салехарде городская комиссия переименовала восемь улиц в юго-восточной части города — здесь расположен частный сектор. Территории получили наименования в память известных врачей, в том числе докторов медицины Гавриила Илизарова и Николая Склифосовского. Одну магистраль назвали в честь Михаила Ломоносова. Об этом сообщают в городской администрации.
Как следует из постановления администрации Салехарда, глава города Алексей Титовский распорядился переименовать восемь улиц в юго-восточной части ямальской столицы, где располагается частный сектор. Так, городская комиссия решила, что магистральная улица под номером один теперь будет называться улицей Ломоносова.
Также появятся улицы известных в России докторов медицины Елизарова, Склифосовского, Пирогова. Две улицы назвали в честь Василия Федорищева и Алексея Васильева. Кроме этого, улица номер четыре теперь будет называться улицей Медиков, а восьмая — улицей Санавиации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!