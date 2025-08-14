Спецборт Ил-96 приземлился на Аляске

Спецборт Ил-96, вылетевший 14 августа из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в Анкоридже (США), где в ближайшие дни пройдет саммит России и США. Об этом свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar.
На борту воздушного судна может находиться одна из передовых групп, отвечающих за организацию переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Такую информацию передает ТАСС.
Встреча лидеров РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет 15 августа на Аляске. Переговоры запланированы на 11:30 по местному времени (22:30 по Москве). Основной темой для обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. После личной беседы Путина и Трампа состоятся переговоры российско-американских делегаций. После завершения переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
