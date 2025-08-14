14 августа 2025

В СПЧ призвали проверять телефоны мигрантов

В СПЧ предложили изучать содержимое телефонов мигрантов
В СПЧ предложили россиянам в качестве социального эксперимента посмотреть, чем занимаются мигранты в телефонах в общественном транспорте. С таким предложением выступил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, на экранах часто можно увидеть сцены подпольных боев или материалы радикального характера.

«Те, кто не верит, в качестве социального эксперимента может попробовать посмотреть, что на экране телефона у ваших соседей мигрантов в транспорте. Чаще всего там кадры подпольных MMA-боев либо расправ над „неверными в Сирии“, а также сайты и сообщества радикальных организаций», — написал Кабанов в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предложили полностью запретить детям нелегальных мигрантов посещать государственные детсады из-за отсутствия прививок и медосмотров, что может привести к распространению инфекций. Инициатором выступил депутат Сергей Миронов, идею поддержал член СПЧ Кирилл Кабанов.

