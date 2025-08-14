Правительство отменило обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Правительство России отменило нормы обязательной продажи валютной выручки для экспортеров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", — написали в telegram-канале правительства. Решение принято из-за укрепления и стабилизации курса рубля, а также отсутствия дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке.
Ранее крупнейшие российские экспортеры обязаны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам. При этом не менее 90% средств требовалось продавать на внутреннем рынке. Эти правила действовали с октября 2023 года и распространялись на компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.
Требование было введено указом президента для повышения устойчивости рубля и стабильности финансового рынка после резких колебаний курса национальной валюты. Снижение нормативов до нуля означает, что теперь экспортеры смогут самостоятельно распоряжаться валютной выручкой без обязательства ее конвертации на российском рынке.
В июле 2025 года Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций «Моспром» представил новый цифровой инструмент для содействия экспортерам, передает RT. Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, чат-бот Mosprom Export Support предоставляет актуальные сведения о действующих федеральных и региональных мерах поддержки, что позволит предпринимателям быстрее и с меньшими затратами выходить на внешние рынки.
