29 января 2025

Семь лет тюрьмы грозит ямальцу за выстрелы в продавца фейерверков

Жителю Муравленко грозит семь лет тюрьмы за стрельбу в магазине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Муравленко мужчина несколько раз выстрелил в продавца
В Муравленко мужчина несколько раз выстрелил в продавца Фото:

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. В конце декабря 2024 года мужчина несколько раз выстрелил в сторону продавца фейерверков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Находясь на прилегающей территории к торговому павильону „Русский Фейерверк“, расположенному на парковке магазина „Магнит Семейный“, действуя с целью грубого нарушения общественного порядка, в ходе словесного конфликта с незнакомым ему продавцом-консультантом, применил пистолет марки GRAND POWER T12, произведя из него три выстрела в его сторону», — уточняется на сайте ведомства. Он обвиняется по уголовной статье «хулиганство».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муравленковский городской суд. Статья, по которой предъявлено обвинение, может влечь за собой лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко во время спора с продавцов фейерверков достал травматический пистолет и выстрелил в сторону собеседника. Его оперативно задержал наряд полиции, подозреваемый был ранее судим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Муравленко (ЯНАО) утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. В конце декабря 2024 года мужчина несколько раз выстрелил в сторону продавца фейерверков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Находясь на прилегающей территории к торговому павильону „Русский Фейерверк“, расположенному на парковке магазина „Магнит Семейный“, действуя с целью грубого нарушения общественного порядка, в ходе словесного конфликта с незнакомым ему продавцом-консультантом, применил пистолет марки GRAND POWER T12, произведя из него три выстрела в его сторону», — уточняется на сайте ведомства. Он обвиняется по уголовной статье «хулиганство». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муравленковский городской суд. Статья, по которой предъявлено обвинение, может влечь за собой лишение свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко во время спора с продавцов фейерверков достал травматический пистолет и выстрелил в сторону собеседника. Его оперативно задержал наряд полиции, подозреваемый был ранее судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...