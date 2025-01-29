Семь лет тюрьмы грозит ямальцу за выстрелы в продавца фейерверков

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. В конце декабря 2024 года мужчина несколько раз выстрелил в сторону продавца фейерверков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Находясь на прилегающей территории к торговому павильону „Русский Фейерверк“, расположенному на парковке магазина „Магнит Семейный“, действуя с целью грубого нарушения общественного порядка, в ходе словесного конфликта с незнакомым ему продавцом-консультантом, применил пистолет марки GRAND POWER T12, произведя из него три выстрела в его сторону», — уточняется на сайте ведомства. Он обвиняется по уголовной статье «хулиганство».
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муравленковский городской суд. Статья, по которой предъявлено обвинение, может влечь за собой лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко во время спора с продавцов фейерверков достал травматический пистолет и выстрелил в сторону собеседника. Его оперативно задержал наряд полиции, подозреваемый был ранее судим.
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