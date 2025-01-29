Несовершеннолетний подросток на отечественном автомобиле врезался в школьный автобус, перевозивший детей. Инцидент произошел в поселке Винзили. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«В поселке Винзили столкнулись автомобиль „ВАЗ“ и школьный автобус „КАВЗ“. ДТП произошло на пересечении улицы Октябрьской и Кировского. ВАЗ-2108 не пропустил автобус на перекрестке», — поделилось подробностями ведомство.
В момент столкновения с легковушкой в автобусе находились 10 детей. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм не получили. 59-летний водитель также не пострадал.
У 14-летнего подростка не было прав. При этом, родители не знали, что у их ребенка есть машина. Оказалось, что молодой человек самостоятельно приобрел транспортное средство за 80 тысяч рублей.
Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура Тюменской области. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также исполнение обязанностей родителями мальчика.
Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте. Несовершеннолетний тюменец за рулем легковушки врезался в автобус с пассажирами. В ДТП были пострадавшие.
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