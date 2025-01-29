29 января 2025

Под Тюменью школьник устроил ДТП с автобусом, в котором ехали 10 детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети не пострадали
Дети не пострадали Фото:

Несовершеннолетний подросток на отечественном автомобиле врезался в школьный автобус, перевозивший детей. Инцидент произошел в поселке Винзили. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«В поселке Винзили столкнулись автомобиль „ВАЗ“ и школьный автобус „КАВЗ“. ДТП произошло на пересечении улицы Октябрьской и Кировского. ВАЗ-2108 не пропустил автобус на перекрестке», — поделилось подробностями ведомство.

В момент столкновения с легковушкой в автобусе находились 10 детей. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм не получили. 59-летний водитель также не пострадал.

У 14-летнего подростка не было прав. При этом, родители не знали, что у их ребенка есть машина. Оказалось, что молодой человек самостоятельно приобрел транспортное средство за 80 тысяч рублей.

Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура Тюменской области. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также исполнение обязанностей родителями мальчика.

Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте. Несовершеннолетний тюменец за рулем легковушки врезался в автобус с пассажирами. В ДТП были пострадавшие.

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Несовершеннолетний подросток на отечественном автомобиле врезался в школьный автобус, перевозивший детей. Инцидент произошел в поселке Винзили. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В поселке Винзили столкнулись автомобиль „ВАЗ“ и школьный автобус „КАВЗ“. ДТП произошло на пересечении улицы Октябрьской и Кировского. ВАЗ-2108 не пропустил автобус на перекрестке», — поделилось подробностями ведомство. В момент столкновения с легковушкой в автобусе находились 10 детей. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм не получили. 59-летний водитель также не пострадал. У 14-летнего подростка не было прав. При этом, родители не знали, что у их ребенка есть машина. Оказалось, что молодой человек самостоятельно приобрел транспортное средство за 80 тысяч рублей. Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура Тюменской области. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также исполнение обязанностей родителями мальчика. Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте. Несовершеннолетний тюменец за рулем легковушки врезался в автобус с пассажирами. В ДТП были пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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