На конкурс главы Кургана заявился первый кандидат, новые дела для сестер Камшиловых: главное за день

В Кургане первый кандидат подал документы на должность главы города. В Варгашинском округе избрали нового мэра. Полиция Кургана возбудила новые дела на сестер Камшиловых и их подельников. В городе обсуждают новый элитный дом и его будущих жильцов. Об этом и других событиях 5 февраля — в дайджесте новостей от URA.RU.
На заводе из-за травм рабочих пройдут проверки
Причиной стало якобы повторное травмирование сотрудника завода в течение одной недели. Ранее ожоги получил другой плавильщик. Контролирующие органы проведут проверку спецодежды — есть версия, что рабочим не выдают огнеупорные фартуки с нагрудниками.
Одну из сестер Камшиловых оставили в СИЗО
Суд рассмотрел жалобу на продление меры пресечения Елены Камшиловой. Защита просила смягчить меру пресечения для обвиняемой в автоподставах и мошенничестве женщины. Рассмотрев дело, судья оставил решение без изменения. Камшилова пробудет в СИЗО как минимум до 19 марта.
Полиция возбудила новые дела на сестер Камшиловых и их подельников
Следователи УМВД не перестают работать по делу о мошенничестве в сфере страхования. Как рассказали в полиции, в отношении задержанной в ноябре группы лиц — а это Камшиловы и еще четыре человека — возбуждены четыре новых дела. Пока всего расследуется 13 эпизодов.
Ветеран ВОВ станет почетным гражданином области
Житель рабочего поселка Варгаши, ветеран Великой Отечественной войны Иван Анисов станет почетным гражданином Курганской области. Мужчине исполнилось 99 лет, он бодр духом и получит почетное звание на торжественном мероприятии в честь 82-летия образования Курганской области.
В Варгашинском округе выбрали нового главу
В тех же Варгашах сегодня состоялись выборы главы местной администрации. Им стал Эдуард Тимофеев, ранее являвшийся спикером местной окружной думы.
На конкурс по выборам главы Кургана подал заявление первый кандидат
Желание стать градоначальником высказал пенсионер Олег Смирнов. Мужчина уже подавал документы на должность главы в феврале прошлого года. Год назад он дошел до этапа индивидуального собеседования. Напомним, что в Кургане нет главы уже более года после ухода в отставку Елены Ситниковой. В настоящее время временным руководителем является Антон Науменко.
Курганцы обсуждают новый элитный дом
Инсайдеры агентства сообщили, что в новом строящемся доме по улице Куйбышева квартиру приобрел один из местных VIP-руководителей. Якобы он будет даже согласовывать своих потенциальных соседей. Продажи ведутся в закрытом режиме, стоимость жилья является самой высокой среди новостроек Кургана и превышает 250 тысяч рублей за квадрат.
В Курган создали штаб по уборке снега и будут платить деньги за уборку кладбищ
Мэрия Кургана создает специальный штаб. Он будет координировать работу управкомпаний по очистке дворов от снега. Пожаловаться на плохую уборку можно на сайте «Обратись».
Также вышло постановление об оплачиваемых общественных работах по уборке кладбищ. Центр занятости сможет направлять безработных граждан на такие работы, за очистку кладбищ им будут платить деньги.
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