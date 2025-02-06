В уголовном деле свердловского экс-министра появился статусный фигурант

Свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Чикризова обвинили в даче взятки

06 февраля 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Игорь Чикризов стал фигурантом в уголовном деле Николая Смирнова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Первый заместитель экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова — Игорь Чикризов — стал фигурантом в уголовном деле своего бывшего шефа. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки. Это прозвучало в зале Свердловского областного суда, где рассматривалась апелляция Смирнова. «В сентябре в отношении Чикризова возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 291 УК РФ — „Дача взятки“», — зачитала судья материалы уголовного дела. Таким образом, он стал одним из фигурантов громкого дела министра Смирнова наряду с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным, также угодившем под арест за коррупцию. 22 января их уголовные дела соединены в одно производство. А 23 января был задержан сам экс-министр Смирнов за получение крупной взятки. Об отставке Чикризова агентство сообщало в ноябре, она случилась спустя три месяца после допроса силовиков. Официальной причиной назывались проблемы со здоровьем. В интервью URA.RU его бывший начальник — экс-министр Смирнов — также заявлял, что причины ухода Чикризова имели личный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова — Игорь Чикризов — стал фигурантом в уголовном деле своего бывшего шефа. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки. Это прозвучало в зале Свердловского областного суда, где рассматривалась апелляция Смирнова. «В сентябре в отношении Чикризова возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 291 УК РФ — „Дача взятки“», — зачитала судья материалы уголовного дела. Таким образом, он стал одним из фигурантов громкого дела министра Смирнова наряду с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным, также угодившем под арест за коррупцию. 22 января их уголовные дела соединены в одно производство. А 23 января был задержан сам экс-министр Смирнов за получение крупной взятки. Об отставке Чикризова агентство сообщало в ноябре, она случилась спустя три месяца после допроса силовиков. Официальной причиной назывались проблемы со здоровьем. В интервью URA.RU его бывший начальник — экс-министр Смирнов — также заявлял, что причины ухода Чикризова имели личный характер.