В уголовном деле свердловского экс-министра появился статусный фигурант

Свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Чикризова обвинили в даче взятки
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Пресс-конференция в ТАСС с энергетиками. Екатеринбург, чикризов игорь
Игорь Чикризов стал фигурантом в уголовном деле Николая Смирнова Фото:
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Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Первый заместитель экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова — Игорь Чикризов — стал фигурантом в уголовном деле своего бывшего шефа. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки. Это прозвучало в зале Свердловского областного суда, где рассматривалась апелляция Смирнова.

«В сентябре в отношении Чикризова возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 291 УК РФ — „Дача взятки“», — зачитала судья материалы уголовного дела. Таким образом, он стал одним из фигурантов громкого дела министра Смирнова наряду с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным, также угодившем под арест за коррупцию. 22 января их уголовные дела соединены в одно производство. А 23 января был задержан сам экс-министр Смирнов за получение крупной взятки.

Об отставке Чикризова агентство сообщало в ноябре, она случилась спустя три месяца после допроса силовиков. Официальной причиной назывались проблемы со здоровьем. В интервью URA.RU его бывший начальник — экс-министр Смирнов — также заявлял, что причины ухода Чикризова имели личный характер.

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Первый заместитель экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова — Игорь Чикризов — стал фигурантом в уголовном деле своего бывшего шефа. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки. Это прозвучало в зале Свердловского областного суда, где рассматривалась апелляция Смирнова. «В сентябре в отношении Чикризова возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 291 УК РФ — „Дача взятки“», — зачитала судья материалы уголовного дела. Таким образом, он стал одним из фигурантов громкого дела министра Смирнова наряду с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным, также угодившем под арест за коррупцию. 22 января их уголовные дела соединены в одно производство. А 23 января был задержан сам экс-министр Смирнов за получение крупной взятки. Об отставке Чикризова агентство сообщало в ноябре, она случилась спустя три месяца после допроса силовиков. Официальной причиной назывались проблемы со здоровьем. В интервью URA.RU его бывший начальник — экс-министр Смирнов — также заявлял, что причины ухода Чикризова имели личный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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