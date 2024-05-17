Суд оставил под стражей свердловского замминистра Кислицына. Фото

17 мая 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Апелляцию Андрея Кислицына на меру пресечения отклонили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, который находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве. Он участвовал в процессе по видеоконференцсвязи, поскольку содержится в челябинском СИЗО-7, передает корреспондент URA.RU. «Постановление Ленинского районного суда, который избрал меру пресечения Кислицыну, изменить. Поправить дату возбуждения уголовного дела с 27 июня на 27 апреля. В остальном оставить его без изменений», — озвучила судья Вера Попова. Адвокат Роман Киселев просил закрыть процесс от прессы. «Будет разглашена тайна следствия, оперативной работы и состоянии здоровья Кислицына», — пояснил он. Суд отказал. Кроме того, защитник пытался приобщить к материалам дела жалобу на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова и и. о. руководителя регионального Следкома Константина Мирошниченко. Претензия, по словам адвоката, связана с нарушением транспортировки Кислицына. «Обвинение необоснованно. Следствие считает, что [Кислицын] может скрыться. Есть какой-то рапорт сотрудника, который ссылается на оперативную информацию. Они считают, что у него есть имущество за границей. Суд первой инстанции проигнорировал заявленные документы и принял незаконное решение», — добавил Киселев. Решение отправить Кислицына в соседний регион он прокомментировал так: «Возможно, это было сделано, чтобы не допустить возможности встречи адвоката, или чтобы у силовиков была возможность воздействовать на него». Гособвинитель была против того, чтобы выпускать Кислицына из-под ареста. По его словам, он сможет скрыться. А сбор доказательной базы по делу сейчас находится в активной стадии. О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с ним был задержан его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), который якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). В офисе фирмы проходили обыски. Претензии у силовиков возникли и к владельцу товарного знака Barled Евгению Шнитову, который работал с Мякишевым. Шнитов также проходит по уголовному делу, его статус пока неизвестен. Свердловские силовые структуры пока не давали комментариев по теме. Фото: Сергей Бодров, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, который находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве. Он участвовал в процессе по видеоконференцсвязи, поскольку содержится в челябинском СИЗО-7, передает корреспондент URA.RU. «Постановление Ленинского районного суда, который избрал меру пресечения Кислицыну, изменить. Поправить дату возбуждения уголовного дела с 27 июня на 27 апреля. В остальном оставить его без изменений», — озвучила судья Вера Попова. Адвокат Роман Киселев просил закрыть процесс от прессы. «Будет разглашена тайна следствия, оперативной работы и состоянии здоровья Кислицына», — пояснил он. Суд отказал. Кроме того, защитник пытался приобщить к материалам дела жалобу на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова и и. о. руководителя регионального Следкома Константина Мирошниченко. Претензия, по словам адвоката, связана с нарушением транспортировки Кислицына. «Обвинение необоснованно. Следствие считает, что [Кислицын] может скрыться. Есть какой-то рапорт сотрудника, который ссылается на оперативную информацию. Они считают, что у него есть имущество за границей. Суд первой инстанции проигнорировал заявленные документы и принял незаконное решение», — добавил Киселев. Решение отправить Кислицына в соседний регион он прокомментировал так: «Возможно, это было сделано, чтобы не допустить возможности встречи адвоката, или чтобы у силовиков была возможность воздействовать на него». Гособвинитель была против того, чтобы выпускать Кислицына из-под ареста. По его словам, он сможет скрыться. А сбор доказательной базы по делу сейчас находится в активной стадии. О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд отправил его под стражу до 26 июня. Вместе с ним был задержан его однокурсник, бывший депутат заксобрания (работал там в 2016—2021 годах) Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), который якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). В офисе фирмы проходили обыски. Претензии у силовиков возникли и к владельцу товарного знака Barled Евгению Шнитову, который работал с Мякишевым. Шнитов также проходит по уголовному делу, его статус пока неизвестен. Свердловские силовые структуры пока не давали комментариев по теме.