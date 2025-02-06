06 февраля 2025

Тюмень засыплет снегом

В Тюмень придут затяжные снегопады и похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопады начнутся во второй половине февраля
Снегопады начнутся во второй половине февраля Фото:

В Тюмень на несколько дней придут снегопады. Осадки начнутся с 12 февраля и продлятся несколько дней. При этом температура воздуха опустится до -22 градусов. Прогноз опубликован на сайте Gismeteo.

«Тюмень, 12 февраля. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем воздух прогреется до -5. Снег», — указано на сайте.

Снегопад продлится до 16 февраля. Самые холодные ночи ожидаются 15 и 16 февраля. В эти дни столбик термометра опустится до -22 градусов. Минимальная температура днем составит -15 градусов.

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В Тюмень на несколько дней придут снегопады. Осадки начнутся с 12 февраля и продлятся несколько дней. При этом температура воздуха опустится до -22 градусов. Прогноз опубликован на сайте Gismeteo. «Тюмень, 12 февраля. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем воздух прогреется до -5. Снег», — указано на сайте. Снегопад продлится до 16 февраля. Самые холодные ночи ожидаются 15 и 16 февраля. В эти дни столбик термометра опустится до -22 градусов. Минимальная температура днем составит -15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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