Тюмень засыплет снегом

Снегопады начнутся во второй половине февраля
В Тюмень на несколько дней придут снегопады. Осадки начнутся с 12 февраля и продлятся несколько дней. При этом температура воздуха опустится до -22 градусов. Прогноз опубликован на сайте Gismeteo.
«Тюмень, 12 февраля. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем воздух прогреется до -5. Снег», — указано на сайте.
Снегопад продлится до 16 февраля. Самые холодные ночи ожидаются 15 и 16 февраля. В эти дни столбик термометра опустится до -22 градусов. Минимальная температура днем составит -15 градусов.
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