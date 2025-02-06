Плата за жизнь — шуба: первое заказное убийство в ЯНАО

Осенней ночью 24 октября 2003 года в подъезде дома в Салехарде было найдено тело мужчины. Застреленным оказался директор муниципального предприятия «Полярный круг» Арам Товмасян. У милиции сразу возникла версия, что убийство было заказным. Позже она подтвердилась — это было первое подтвержденное заказное убийство в столице Ямала. О подробностях преступления и как следователи вышли на киллера — URA.RU разбиралось вместе с руководителем отдела криминалистики СУ СКР по ЯНАО и участником расследования Станиславом Фроловым.
Провинциальный Салехард не знал таких преступлений
В ночь с 23 на 24 октября 2003 года в подъезде дома на улице Губкина, где находилась квартира директора МУП «Полярный круг» Арама Товмасяна, раздались выстрелы. Встревоженные соседи не сразу выглянули на лестничную клетку, но увиденное их шокировало. Тело бизнесмена, лежало в луже собственной крови.
Прибывшие на место преступления сотрудники милиции установили, что смерть Товмасяна наступила в результате трех огнестрельных ранений в голову. Возникла версия о заказном убийстве.
“Одна из версий, к которой склоняются следователи, – заказное убийство. До сегодняшнего дня подобных преступлений провинциальный город Салехард не знал”, — писали журналисты ИА “Тюменская линия”, спустя несколько часов после убийства.
«План-перехват» результатов не дал
Немедленно была организована следственно-оперативная группа. На месте убийства была найдена пуля и четыре гильзы, но самого оружия найти не удалось. Все выезды из города и аэропорт были перекрыты милиционерами, а оперативники начали опрос свидетелей, но к 17 часам 24 октября план-перехват результатов не дал.
“Собранные оперативниками материалы переданы в прокуратуру, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Для его расследования создана группа из следователей салехардского ГУВД, городской и окружной прокуратуры. Следователи разрабатывают несколько версий происшедшего, в том числе заказное убийство”, — сообщал глава пресс-службы УВД Салехарда Иван Бычков журналистам “Коммерсанта”.
Вор по кличке «Мамочка»
По горячим следам дело раскрыть не удалось. Под подозрением были и партнеры Товмасяна, и конкуренты, но доказательств их причастности к убийству не было. Расследование было приостановлено, а убийство переходило в категорию «преступлений прошлых лет». Возобновить расследование помог счастливый случай. В 2007 году на краже телевизора попался вор-рецидивист Гаязутдин Мамадулин, по кличке «Мамочка». Из его допросов, по случайным оговоркам, следователям стало ясно, что вор причастен к убийству бизнесмена, и тогда с ним стали работать.
“Выяснилось, что к “Мамочке” обратился друг и подчиненный убитого Товмасяна — директор банно-прачечного комплекса, входящего в холдинг “Полярный круг”, Валерий Спирин. Вначале они были равными партнерами по бизнесу, но постепенно, Товмасян его отодвинул, оставив только банный комплекс. Спирин стал злоупотреблять спиртным, захотел завладеть всем предприятием. В конце 2002 года он обратился за помощью к “Мамочке”, — рассказал URA.RU полковник Фролов.
Цена за убийство — шуба
После преступного замысла, Мамадулин обратился к знакомому, известному ему по криминальным кругам, пригласил того в Салехард и предоставил оружие. Две недели за Товмасяном велась слежка, тщательно изучались маршруты передвижения бизнесмена и места, где он бывает.
Выбор киллера пал на подъезд дома, где была квартира Товмасяна. Он затаился в подъезде и расстрелял предпринимателя, после чего утопил пистолет. В качестве гонорара, ему была подарена шуба.
Картина преступления прояснялась. Следователи разработали оперативную комбинацию и подвели к подозреваемым людей, якобы от самого убийцы, которые сообщили, что киллер считает, что окончательный расчет с ним еще не произвели.
“В конце 2007 года с подозреваемыми велась оперативная игра. До Спирина была доведена информация, что киллер недоволен расчетом, и требует пересмотреть условия. Мы сняли реакцию Спирина. Причастность его к убийству практически не вызывала сомнений, и в январе 2008 года он был задержан”, — сообщил Фролов.
Оставалось вычислить и задержать киллера. Положение осложнялось тем, что подозреваемые видели его два раза, а его настоящее имя им было неизвестно. Было известно только прозвище исполнителя — Терминатор.
Продолжение следует…
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!