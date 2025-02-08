Курганцы находят мины: опасные посылки из прошлого спустя 106 лет после прихода Колчака

Опасные боеприпасы находят курганцы спустя 106 лет после прихода Колчака

09 февраля 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Снаряды времен Гражданской войны остались на полях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданская война давно отгремела, но в Курганской области до сих пор находят мины и боеприпасы формирований белого адмирала Александра Колчака. Впервые он посетил Курган на бронепоезде 9 февраля 1919 года, когда братоубийственный конфликт набирал обороты. Горожане встречали адмирала на вокзале, мальчишки облепили фонари и залезли на крыши, чтобы увидеть легендарного человека. А глава города Георгий Шубский даже сказал приветственную речь. В новой рубрике URA.RU «История» расскажем, где недавно находили опасные посылки из прошлого и как колчаковцев вытеснили из региона красноармейцы. Где курганцы находили опасные боеприпасы колчаковцев Колчаковцы проходили по Южному Зауралью Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мины и боеприпасы жители области находили как раз в тех местах, где прошла белая армия Колчака в 1919 году. Так на берегу озера Окунево в Щучанском округе были обнаружены более 100 артиллерийских снарядов и мин времен Гражданской войны. Ржавые боеприпасы обезвредили сотрудники Росгвардии. Ручную гранату системы «Миллса» и 76 миллиметровый артиллерийский снаряд находили жители села Варлаково Мишкинского округа. Обезвреживать боеприпасы пришлось саперам ОМОН УМВД России по Курганской области. Боеприпасы находили в поле между поселком Галкино-2 и селом Падеринское Кетовского округа и на одном из кладбищ Кургана. В Притобольном округе Росгвардия вывозила снаряд, найденный между деревней Осиновка и селом Давыдовка. Перечислять опасные находки можно долго, но все они являются эхом Гражданской войны. Только благодаря грамотным действиям Росгвардии и полиции — никто от ржавых мин и снарядов в регионе не пострадал. Как колчаковцев вытеснили из Кургана Мины находят на местах бывших сражений Гражданской войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь с 13 на 14 августа 1919 года один из отрядов красного командира Николая Томина начал наступление на деревню Новая (сейчас микрорайон Рябково в Кургане — прим. URA.RU). У колчаковцев здесь были выкопаны два ряда окопов. Красным удалось выбить противника, который начал отступать из города. При отступлении белые спалили вокзал, где остались целыми только буфет и кухня. Было уничтожено вагонное депо и пострадала водокачка. Пятичасовой бой выиграли красные. Курган заняли отряды Томина. В сентябре1919 года армия Колчака снова попыталась отбить город, но ей это не удалось. Осенью белых полностью вытеснили из региона. Что думают о Колчаке курганцы Специальных социологических исследований о том, как курганцы относятся к личности адмирала Колчака, не проводилось. Однако в 90-е годы прошлого века в Кургане на краеведческих конференциях и в общественных дискуссиях речь шла о противоречивости фигуры временного правителя России времен Гражданской войны. Одни считают его патриотом, ученым и даже героем. Другие называют белогвардейским палачом простого народа, кровавым диктатором. Курганцы сходятся, пожалуй, лишь в одном, что Колчак вошел в историю страны как личность незаурядная. Адмирал любил Россию, но исходил из интересов, скорее высших сословий. В симпатиях к простому крестьянству, в контексте решения земельного вопроса, он замечен не был. При этом, многие курганские казаки с уважением относятся к деятельности одного из лидеров белого движения. В прошлом году они на конях прошли по пути армии Колчака от Кургана до Иркутска. Там они возложили белые розы к памятнику адмиралу Колчаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданская война давно отгремела, но в Курганской области до сих пор находят мины и боеприпасы формирований белого адмирала Александра Колчака. Впервые он посетил Курган на бронепоезде 9 февраля 1919 года, когда братоубийственный конфликт набирал обороты. Горожане встречали адмирала на вокзале, мальчишки облепили фонари и залезли на крыши, чтобы увидеть легендарного человека. А глава города Георгий Шубский даже сказал приветственную речь. В новой рубрике URA.RU «История» расскажем, где недавно находили опасные посылки из прошлого и как колчаковцев вытеснили из региона красноармейцы. Мины и боеприпасы жители области находили как раз в тех местах, где прошла белая армия Колчака в 1919 году. Так на берегу озера Окунево в Щучанском округе были обнаружены более 100 артиллерийских снарядов и мин времен Гражданской войны. Ржавые боеприпасы обезвредили сотрудники Росгвардии. Ручную гранату системы «Миллса» и 76 миллиметровый артиллерийский снаряд находили жители села Варлаково Мишкинского округа. Обезвреживать боеприпасы пришлось саперам ОМОН УМВД России по Курганской области. Боеприпасы находили в поле между поселком Галкино-2 и селом Падеринское Кетовского округа и на одном из кладбищ Кургана. В Притобольном округе Росгвардия вывозила снаряд, найденный между деревней Осиновка и селом Давыдовка. Перечислять опасные находки можно долго, но все они являются эхом Гражданской войны. Только благодаря грамотным действиям Росгвардии и полиции — никто от ржавых мин и снарядов в регионе не пострадал. В ночь с 13 на 14 августа 1919 года один из отрядов красного командира Николая Томина начал наступление на деревню Новая (сейчас микрорайон Рябково в Кургане — прим. URA.RU). У колчаковцев здесь были выкопаны два ряда окопов. Красным удалось выбить противника, который начал отступать из города. При отступлении белые спалили вокзал, где остались целыми только буфет и кухня. Было уничтожено вагонное депо и пострадала водокачка. Пятичасовой бой выиграли красные. Курган заняли отряды Томина. В сентябре1919 года армия Колчака снова попыталась отбить город, но ей это не удалось. Осенью белых полностью вытеснили из региона. Специальных социологических исследований о том, как курганцы относятся к личности адмирала Колчака, не проводилось. Однако в 90-е годы прошлого века в Кургане на краеведческих конференциях и в общественных дискуссиях речь шла о противоречивости фигуры временного правителя России времен Гражданской войны. Одни считают его патриотом, ученым и даже героем. Другие называют белогвардейским палачом простого народа, кровавым диктатором. Курганцы сходятся, пожалуй, лишь в одном, что Колчак вошел в историю страны как личность незаурядная. Адмирал любил Россию, но исходил из интересов, скорее высших сословий. В симпатиях к простому крестьянству, в контексте решения земельного вопроса, он замечен не был. При этом, многие курганские казаки с уважением относятся к деятельности одного из лидеров белого движения. В прошлом году они на конях прошли по пути армии Колчака от Кургана до Иркутска. Там они возложили белые розы к памятнику адмиралу Колчаку.