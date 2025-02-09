09 февраля 2025
08 февраля 2025

Ямальский пенсионер более 20 лет не мог стать владельцем собственного жилья

Прокуратура вернула пенсионеру из приуральского района права собственника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальская прокуратура помогла пенсионеру
Ямальская прокуратура помогла пенсионеру Фото:

Пенсионер из Приуральского района ЯНАО восстановил права собственника на дом, в котором прожил более 20 лет, только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве округа.

«Установлено, что пенсионер с 2004 года проживает в жилом доме в селе Чапаевск и исполняет обязанности собственника по содержанию дома. Однако право собственности в установленном порядке не мог зарегистрировать в связи с отсутствием необходимых документов», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Прокурор направил иск в суд о признании права собственности. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, исполнение решения также находится на контроле прокуратуры.

Ранее, житель Ноябрьска (ЯНАО) успешно отстоял свои права на пенсионные накопления через суд после незаконной смены пенсионного фонда. Ему также помогла местная прокуратура.

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Пенсионер из Приуральского района ЯНАО восстановил права собственника на дом, в котором прожил более 20 лет, только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве округа. «Установлено, что пенсионер с 2004 года проживает в жилом доме в селе Чапаевск и исполняет обязанности собственника по содержанию дома. Однако право собственности в установленном порядке не мог зарегистрировать в связи с отсутствием необходимых документов», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Прокурор направил иск в суд о признании права собственности. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, исполнение решения также находится на контроле прокуратуры. Ранее, житель Ноябрьска (ЯНАО) успешно отстоял свои права на пенсионные накопления через суд после незаконной смены пенсионного фонда. Ему также помогла местная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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