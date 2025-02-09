Ямальский пенсионер более 20 лет не мог стать владельцем собственного жилья

Пенсионер из Приуральского района ЯНАО восстановил права собственника на дом, в котором прожил более 20 лет, только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве округа.
«Установлено, что пенсионер с 2004 года проживает в жилом доме в селе Чапаевск и исполняет обязанности собственника по содержанию дома. Однако право собственности в установленном порядке не мог зарегистрировать в связи с отсутствием необходимых документов», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
Прокурор направил иск в суд о признании права собственности. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, исполнение решения также находится на контроле прокуратуры.
Ранее, житель Ноябрьска (ЯНАО) успешно отстоял свои права на пенсионные накопления через суд после незаконной смены пенсионного фонда. Ему также помогла местная прокуратура.
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