09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Салехарде нашли скульптора для установки стелы «Трудовой доблести»

Скульптор-монументалист Стритович поставит стеллу на площади Победы в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Стела «Трудовой доблести» появится в Салехарде
Стела «Трудовой доблести» появится в Салехарде Фото:

На площади Победы в Салехарде (ЯНАО) установят стеллу «Города трудовой доблести» в честь звания, которое окружной столице присвоил президент Российской Федерации Владимир Путин. Созданием стеллы займется скульптор-монументалист Денис Стритович, об этом сообщил глава Салехарда Титовский.

«На прошлой неделе к нам приезжал скульптор Денис Стритович, он будет заниматься созданием стелы. Познакомился с Салехардом, посмотрел город, наши достопримечательности. Обсудили с ним варианты мест для установки. Как будут готовы эскизы — презентуем их салехардцам и вместе решим, где быть стеле», — сообщил Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Титовский отметил, что реконструкция площади по улице Титова начата в честь 80-летия Победы. На площади также появится больше деревьев. О предстоящих работах сообщал и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он также анонсировал экскурсии в мерзлотнике под Обдорским острогом.

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На площади Победы в Салехарде (ЯНАО) установят стеллу «Города трудовой доблести» в честь звания, которое окружной столице присвоил президент Российской Федерации Владимир Путин. Созданием стеллы займется скульптор-монументалист Денис Стритович, об этом сообщил глава Салехарда Титовский. «На прошлой неделе к нам приезжал скульптор Денис Стритович, он будет заниматься созданием стелы. Познакомился с Салехардом, посмотрел город, наши достопримечательности. Обсудили с ним варианты мест для установки. Как будут готовы эскизы — презентуем их салехардцам и вместе решим, где быть стеле», — сообщил Алексей Титовский в своем telegram-канале. Титовский отметил, что реконструкция площади по улице Титова начата в честь 80-летия Победы. На площади также появится больше деревьев. О предстоящих работах сообщал и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он также анонсировал экскурсии в мерзлотнике под Обдорским острогом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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