Мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде готовят к посещению. Рабочие уже строят тоннель, который соединит южный и северный входы мерзлотника. Ход подготовки объекта к предстоящим экскурсиям проверил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
«Под Обдорским острогом восстанавливаем мерзлотник — нашу историческую достопримечательность. Строители готовят тоннель, соединяющий южный и северный входы. Обсудили дизайн-проект оформления — экскурсии здесь станут незабываемыми», — сообщил Дмитрий Артюхов в своем teegram-канале.
Он рассказал, что в открытом после ремонта спортзале МЧС будут заниматься сотрудники регуправления. Ходить на занятия смогут и воспитанники спортшколы «Фаворит». Ремонт планируют завершить к юбилею окружной столицы.
Также на площади Победы в Салехарде посадят больше деревьев и установят новую стелу, посвященную новую званию города. URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Салехарду почетного звания «Город трудовой доблести».
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