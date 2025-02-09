09 февраля 2025
08 февраля 2025

Дмитрий Артюхов: экскурсии в мерзлотник Салехарда будут незабываемыми. Фото

Глава ЯНАО Артюхов анонсировал экскурсии в мерзлотник Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал готовится к экскурсиям в мерзлотник
Ямал готовится к экскурсиям в мерзлотник Фото:

Мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде готовят к посещению. Рабочие уже строят тоннель, который соединит южный и северный входы мерзлотника. Ход подготовки объекта к предстоящим экскурсиям проверил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

«Под Обдорским острогом восстанавливаем мерзлотник — нашу историческую достопримечательность. Строители готовят тоннель, соединяющий южный и северный входы. Обсудили дизайн-проект оформления — экскурсии здесь станут незабываемыми», — сообщил Дмитрий Артюхов в своем teegram-канале.

Он рассказал, что в открытом после ремонта спортзале МЧС будут заниматься сотрудники регуправления. Ходить на занятия смогут и воспитанники спортшколы «Фаворит». Ремонт планируют завершить к юбилею окружной столицы.

Также на площади Победы в Салехарде посадят больше деревьев и установят новую стелу, посвященную новую званию города. URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Салехарду почетного звания «Город трудовой доблести».

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Мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде готовят к посещению. Рабочие уже строят тоннель, который соединит южный и северный входы мерзлотника. Ход подготовки объекта к предстоящим экскурсиям проверил глава Ямала Дмитрий Артюхов. «Под Обдорским острогом восстанавливаем мерзлотник — нашу историческую достопримечательность. Строители готовят тоннель, соединяющий южный и северный входы. Обсудили дизайн-проект оформления — экскурсии здесь станут незабываемыми», — сообщил Дмитрий Артюхов в своем teegram-канале. Он рассказал, что в открытом после ремонта спортзале МЧС будут заниматься сотрудники регуправления. Ходить на занятия смогут и воспитанники спортшколы «Фаворит». Ремонт планируют завершить к юбилею окружной столицы. Также на площади Победы в Салехарде посадят больше деревьев и установят новую стелу, посвященную новую званию города. URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Салехарду почетного звания «Город трудовой доблести».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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