Путин поставил новые задачи после ключевой победы российской армии

Президент Владимир Путин поставил новые задачи перед ДНР после освобождения Дзержинска. Российский лидер на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле заявил, что вопросы безопасности важны, но без нового жилья, школ и больниц жить тоже невозможно. Как объяснили эксперты URA.RU, успехи российской армии на донецком направлении позволили отодвинуть линию соприкосновения и направить на восстановление региона дополнительные ресурсы.
«Естественно, вопросы безопасности прежде всего, но нашу сегодняшнюю встречу предлагаю посвятить вопросам, без которых жизнь человека тоже невозможна, — это социально-экономические вопросы: экономика, здравоохранение, образование, различные социальные выплаты», — обозначил президент тему встречи.
Глава ДНР передал Путину слова благодарности от жителей республики «за постоянную и деятельную поддержку». Так, в апреле 2024 году в Донецке открылся перинатальный центр, где уже успел родиться тысячный ребенок, в Мариуполе — региональный сосудистый центр, в который обращаются как участники СВО, так и местные, отметил Пушилин. По его словам, ситуация в регионе стремительно меняется, люди начали возвращаться, идет восстановление мирной жизни, «все больше будет появляться строительных кранов».
«Возвращаются (люди) и в Донецк — город миллиона роз. Мы сейчас видим (не характерно, может, для других регионов) пробки, которые нас радуют. Это, действительно, свидетельство того, что люди чувствуют уверенность», — отметил Пушилин.
Обсуждались также вопросы водоснабжения региона, восстановление и строительство жилья в Донецко-Макеевской агломерации, Мариуполе. Часть встречи прошла в закрытом режиме.
Последние крупные успехи российской армии позволили ускорить перевод Донбасса на мирные рельсы, считает руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. «Сейчас Донецкое направление с военной точки зрения — одно из самых динамично развивающихся. Вероятно, Пушилин докладывал и по новым населенным пунктам, которые вводятся в ДНР. Это недавно освобожденный Дзержинск, он же Торецк, Курахово с располагающейся там ТЭС, ряд других населенных пунктов», — объяснил собеседник URA.RU.
Все это требует дополнительных денег от федерального центра. Поэтому Пушилин, помимо доклада о реализации действующих программ, скорее всего запросил средства на новые, отметил Клинцевич.
Линия боевого соприкосновения отодвигается от Донецка, что позволяет направить больше сил на решение насущных проблем жителей, отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Мы с коллегами были в Донецке, пробки действительно есть, большое количество людей со всей страны приехали туда работать: дорожники, строители, специалисты по социальным объектам. Во время нашей поездки практически вся городская инфраструктура работала, хотя раны города — последствия прилетов — видны. Донецк живет гораздо более оптимистично, чем много лет назад», — рассказал политолог.
Российские военные освободили Дзержинск (Торецк) в ДНР 7 февраля. Город представлял собой важный логистический узел для ВСУ, на удержание которого украинские власти отправили более 40 тысяч военнослужащих. Освобождение Торецка открыло новые возможности для продвижения ВС РФ.
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