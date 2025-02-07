ВСУ стянули десятки тысяч солдат ради обороны Торецка

Противник стянул в Донецкую Народную Республику (ДНР) внушительные силы в количестве восьми бригад для удержания города Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Чтобы удержать Дзержинск и другие города Торецкой агломерации, противник стянул 8 бригад, что составляет до 50 батальонов, с общим количеством свыше 40 тысяч военнослужащих», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что среди них были подразделения иностранных наемников.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в ДНР. Под контроль российских военных перешел город Дзержинск (Торецк). Также освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации. Сейчас подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождать остальные населенные пункты этой городской общины.
Уточняется, что российские войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.
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