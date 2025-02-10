В Тюмени названа дата соревнований по сноуборду «Битва на Туре»

В Тюмени крупнейшие соревнования сильнейших сноубордистов «Битва на Туре» в этом году состоятся 22 февраля. В мэрии сообщили, что в этот раз специальным гостем станет сноуборд-команда «Дружба».
«В субботу, 22 февраля, в Тюмени соберутся сильнейшие сноубордисты, чтобы показать мощные трюки и побороться за призовой фонд. Уличный антураж вечернего контеста и профессионализм своих атлетов привнесет специально приглашенная сноуборд-команда „Дружба“. „Битва на Туре“ X „Дружба Контест — 2025“ — крупнейший сноуборд-контест этой зимы!» — сообщается на сайте мэрии Тюмени.
Денежные средства будут разыгрываться в дисциплине джиббинг. Она представляет собой акробатику, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам. Формат соревнований: трюки, джэм-сессия, лучший трюк.
В 2024 году соревнования проходили с 23 по 24 февраля. Гостей приветствовал губернатор региона Александр Моор. Также соревнования посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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