10 февраля 2025

В Тюмени названа дата соревнований по сноуборду «Битва на Туре»

В Тюмени «Битва на Туре» состоится 22 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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На мероприятие приглашена сноуборд-команда «Дружба»
На мероприятие приглашена сноуборд-команда «Дружба» Фото:

В Тюмени крупнейшие соревнования сильнейших сноубордистов «Битва на Туре» в этом году состоятся 22 февраля. В мэрии сообщили, что в этот раз специальным гостем станет сноуборд-команда «Дружба».

«В субботу, 22 февраля, в Тюмени соберутся сильнейшие сноубордисты, чтобы показать мощные трюки и побороться за призовой фонд. Уличный антураж вечернего контеста и профессионализм своих атлетов привнесет специально приглашенная сноуборд-команда „Дружба“. „Битва на Туре“ X „Дружба Контест — 2025“ — крупнейший сноуборд-контест этой зимы!» — сообщается на сайте мэрии Тюмени.

Денежные средства будут разыгрываться в дисциплине джиббинг. Она представляет собой акробатику, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам. Формат соревнований: трюки, джэм-сессия, лучший трюк.

В 2024 году соревнования проходили с 23 по 24 февраля. Гостей приветствовал губернатор региона Александр Моор. Также соревнования посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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В Тюмени крупнейшие соревнования сильнейших сноубордистов «Битва на Туре» в этом году состоятся 22 февраля. В мэрии сообщили, что в этот раз специальным гостем станет сноуборд-команда «Дружба». «В субботу, 22 февраля, в Тюмени соберутся сильнейшие сноубордисты, чтобы показать мощные трюки и побороться за призовой фонд. Уличный антураж вечернего контеста и профессионализм своих атлетов привнесет специально приглашенная сноуборд-команда „Дружба“. „Битва на Туре“ X „Дружба Контест — 2025“ — крупнейший сноуборд-контест этой зимы!» — сообщается на сайте мэрии Тюмени. Денежные средства будут разыгрываться в дисциплине джиббинг. Она представляет собой акробатику, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам. Формат соревнований: трюки, джэм-сессия, лучший трюк. В 2024 году соревнования проходили с 23 по 24 февраля. Гостей приветствовал губернатор региона Александр Моор. Также соревнования посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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