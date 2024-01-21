21 января 2024
20 января 2024

В Тюмени пройдут международные соревнования по сноуборду

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре 2021. Тюмень, сноуборд
Соревнования по сноуборду пройдут 23 и 24 февраля Фото:

В Тюмени с 23 по 24 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду «Битва на Туре». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Битва на Туре» состоится на набережной.

«Международные соревнования по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ и 3-й этап Кубка России по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ пройдут 23 и 24 февраля у моста Влюбленных на набережной Туры. <…> Специальная конструкция для соревнований на набережной не имеет аналогов в мире», — рассказали в инфоцентре.

Отмечается, что спортивная трасса начнется с центра города и закончится выходом на лед Туры. Помимо соревнований, здесь организуют различные развлечения для жителей областной столицы.

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В Тюмени с 23 по 24 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду «Битва на Туре». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Битва на Туре» состоится на набережной. «Международные соревнования по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ и 3-й этап Кубка России по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ пройдут 23 и 24 февраля у моста Влюбленных на набережной Туры. <…> Специальная конструкция для соревнований на набережной не имеет аналогов в мире», — рассказали в инфоцентре. Отмечается, что спортивная трасса начнется с центра города и закончится выходом на лед Туры. Помимо соревнований, здесь организуют различные развлечения для жителей областной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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