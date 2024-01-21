В Тюмени пройдут международные соревнования по сноуборду

22 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Соревнования по сноуборду пройдут 23 и 24 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 23 по 24 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду «Битва на Туре». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Битва на Туре» состоится на набережной. «Международные соревнования по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ и 3-й этап Кубка России по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ пройдут 23 и 24 февраля у моста Влюбленных на набережной Туры. <…> Специальная конструкция для соревнований на набережной не имеет аналогов в мире», — рассказали в инфоцентре. Отмечается, что спортивная трасса начнется с центра города и закончится выходом на лед Туры. Помимо соревнований, здесь организуют различные развлечения для жителей областной столицы.

В Тюмени с 23 по 24 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду «Битва на Туре». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Битва на Туре» состоится на набережной. «Международные соревнования по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ и 3-й этап Кубка России по сноуборду в дисциплине „Биг-Эйр“ пройдут 23 и 24 февраля у моста Влюбленных на набережной Туры. <…> Специальная конструкция для соревнований на набережной не имеет аналогов в мире», — рассказали в инфоцентре. Отмечается, что спортивная трасса начнется с центра города и закончится выходом на лед Туры. Помимо соревнований, здесь организуют различные развлечения для жителей областной столицы.