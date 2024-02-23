Губернатор Моор поприветствовал участников «Битвы на Туре» под гимн России. Фото, видео

24 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Моор поприветствовал сноубордистов перед началом соревнований Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов, которые проходят в Тюмени в рамках экстремального фестиваля «Битва на Туре». После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России. «Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество. Желаю всем зрителям ярких эмоций, а спортсменам — удачи и побед», — выступил Моор перед сноубордистами. Затем прозвучал гимн РФ. На мероприятии также присутствовал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Первый день соревнований прошел 23 февраля. В состязаниях среди мужчин первое место занял Ярослав Ленчевский, второе — Никита Абозовик, а третье — Михаил Матвеев. Моор поприветствовал участников соревнований Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов, которые проходят в Тюмени в рамках экстремального фестиваля «Битва на Туре». После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России. «Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество. Желаю всем зрителям ярких эмоций, а спортсменам — удачи и побед», — выступил Моор перед сноубордистами. Затем прозвучал гимн РФ. На мероприятии также присутствовал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Первый день соревнований прошел 23 февраля. В состязаниях среди мужчин первое место занял Ярослав Ленчевский, второе — Никита Абозовик, а третье — Михаил Матвеев.