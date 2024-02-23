23 февраля 2024

Губернатор Моор поприветствовал участников «Битвы на Туре» под гимн России. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре день два. Тюмень
Моор поприветствовал сноубордистов перед началом соревнований Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов, которые проходят в Тюмени в рамках экстремального фестиваля «Битва на Туре». После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России.

«Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество. Желаю всем зрителям ярких эмоций, а спортсменам — удачи и побед», — выступил Моор перед сноубордистами. Затем прозвучал гимн РФ. На мероприятии также присутствовал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Первый день соревнований прошел 23 февраля. В состязаниях среди мужчин первое место занял Ярослав Ленчевский, второе — Никита Абозовик, а третье — Михаил Матвеев.

Битва на Туре день два. Тюмень
Моор поприветствовал участников соревнований
Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов, которые проходят в Тюмени в рамках экстремального фестиваля «Битва на Туре». После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России. «Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество. Желаю всем зрителям ярких эмоций, а спортсменам — удачи и побед», — выступил Моор перед сноубордистами. Затем прозвучал гимн РФ. На мероприятии также присутствовал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Первый день соревнований прошел 23 февраля. В состязаниях среди мужчин первое место занял Ярослав Ленчевский, второе — Никита Абозовик, а третье — Михаил Матвеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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