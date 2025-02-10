10 февраля 2025

«Братья Гримм» выступят на финале «Кубка губернатора ЯНАО-2025»

Группа «Братья Гримм» исполнят песни после финального матча по волейболу в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа «Братья Гримм» споет хиты в Новом Уренгое (фото из архива)
Группа «Братья Гримм» споет хиты в Новом Уренгое (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 марта состоится финал «Кубка губернатора Ямала-2025» по волейболу. Приглашенными гостями станет поп-рок-группа «Братья Гримм», сообщает городской «Центр развития физкультуры и спорта».

«В „Звездном“ пройдут гала-матч и финальные игры VIII Арктического благотворительного турнира по волейболу „Кубок Губернатора Ямала 2025“. Специальным гостем турнира в этот день станет поп-рок-группа „Братья Грим“», — сообщается в официальном telegram-канале центра.

Группа известна хитами «Ресницы», «Кустурица» и другими. Финал турнира начнется в 17 часов 13 марта.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 марта состоится финал «Кубка губернатора Ямала-2025» по волейболу. Приглашенными гостями станет поп-рок-группа «Братья Гримм», сообщает городской «Центр развития физкультуры и спорта». «В „Звездном“ пройдут гала-матч и финальные игры VIII Арктического благотворительного турнира по волейболу „Кубок Губернатора Ямала 2025“. Специальным гостем турнира в этот день станет поп-рок-группа „Братья Грим“», — сообщается в официальном telegram-канале центра. Группа известна хитами «Ресницы», «Кустурица» и другими. Финал турнира начнется в 17 часов 13 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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