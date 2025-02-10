«Братья Гримм» выступят на финале «Кубка губернатора ЯНАО-2025»

Группа «Братья Гримм» споет хиты в Новом Уренгое (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) 13 марта состоится финал «Кубка губернатора Ямала-2025» по волейболу. Приглашенными гостями станет поп-рок-группа «Братья Гримм», сообщает городской «Центр развития физкультуры и спорта».
«В „Звездном“ пройдут гала-матч и финальные игры VIII Арктического благотворительного турнира по волейболу „Кубок Губернатора Ямала 2025“. Специальным гостем турнира в этот день станет поп-рок-группа „Братья Грим“», — сообщается в официальном telegram-канале центра.
Группа известна хитами «Ресницы», «Кустурица» и другими. Финал турнира начнется в 17 часов 13 марта.
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