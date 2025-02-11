В Кремле не исключают возможность, что часть Украины может стать территорией России. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского главу Владимира Путина цитируют во всем мире, и США не исключение. Также для РФ важно, чтобы Южный Кавказ оставался предсказуемым регионом. Эти и другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
О заслуженной каре для нацистов
Официальный представитель Кремля выразил мнение о неотложности привлечения к ответственности нацистских преступников. Эти слова стали реакцией на высказывания главы МИД России Сергея Лаврова, который ранее обозначил борьбу с нацистскими преступлениями и предотвращение геноцида как одну из ключевых задач. Песков подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе должны играть российские следователи, которые активно занимаются данным направлением, особенно важным в контексте празднования 80-летия Великой Победы.
Шанс, что Украина станет Россией
По словам Пескова, вероятность того, что любое заявление станет реальностью, составляет 50%. Он прокомментировал таким образом высказывание президента США Дональда Трампа о возможности того, что Украина в один из дней может стать частью России. Однако неоспоримым является факт, что значительная часть Украины выразила желание войти в состав России, и это уже произошло в четырех новых регионах, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
В своем интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что Украина может стать Россией однажды, а может и не стать. Он также подчеркнул, что Киев должен гарантировать безопасность американских инвестиций на своей территории.
Почему Трамп цитирует Путина
Высказывания президента России Владимира Путина цитируют по всему миру, в том числе и в США, сообщил Песков. Так, представитель Кремля отреагировал на репост заявления Путина американским главой Дональдом Трампом. Владимир Путин утверждал, что Европа «встанет у ног хозяина», что было перепощено Трампом на его странице в социальной сети Truth Social. Тем не менее, Песков осторожно заметил, что перепост Трампа не следует интерпретировать как непосредственное свидетельство скорой встречи двух лидеров.
О предсказуемости Южного Кавказа
Россия продолжает подтверждать свою готовность помогать Армении и Азербайджану в установлении мирных отношений. Приоритетом для Москвы является превращение Южного Кавказа в предсказуемый и процветающий регион, сообщил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос URA.RU.
«На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что нет необходимости в посредниках. И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого [мирного] процесса. Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия», — отметил Песков.
Спикер армянского парламента Ален Симонян выразил сомнения в вероятности использования России в качестве посредника в переговорах между Ереваном и Баку. Симонян отметил, что прошлый опыт оставил после себя негативные воспоминания и вызывал вопросы. Следует также отметить, что несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения и Азербайджан до сих пор не заключили формального мирного соглашения.
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