11 февраля 2025

Пьяный тюменец задавил на машине друзей, с которыми отдыхал на природе

В Абатском районе осудили мужчину, который задавил своих знакомых на машине
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину приговорили к ограничению свободы
Мужчину приговорили к ограничению свободы Фото:

В Абатском районе (Тюменская область) состоялся суд над мужчиной, который в июле 2023 года случайно задавил на машине своих знакомых, находившихся ночью в поле. Об этом сообщает сайт объединенной пресс-службы тюменских судов.

«Абатским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Александра Шмелева, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчина, управляя автомобилем на неосвещенном участке местности в поле, не убедившись в том, что на пути движения управляемого им автомобиля нет людей, действуя неосторожно, совершил наезд на потерпевших, переехав их», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что в результате инцидента потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью. От полученных травм один из них впоследствии скончался. Незадолго до ДТП обвиняемый и отдыхал с этими людьми на берегу озера, где они вместе распивали алкогольные напитки.

Суд признал мужчину виновными и приговорил его к ограничению свободы на срок один год, шесть месяцев. Тюменец также был лишен водительского удостоверения на год и восемь месяцев. Кроме того, осужденный должен будет выплатить гражданские иски на общую сумму пять миллионов рублей.

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В Абатском районе (Тюменская область) состоялся суд над мужчиной, который в июле 2023 года случайно задавил на машине своих знакомых, находившихся ночью в поле. Об этом сообщает сайт объединенной пресс-службы тюменских судов. «Абатским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Александра Шмелева, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчина, управляя автомобилем на неосвещенном участке местности в поле, не убедившись в том, что на пути движения управляемого им автомобиля нет людей, действуя неосторожно, совершил наезд на потерпевших, переехав их», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что в результате инцидента потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью. От полученных травм один из них впоследствии скончался. Незадолго до ДТП обвиняемый и отдыхал с этими людьми на берегу озера, где они вместе распивали алкогольные напитки. Суд признал мужчину виновными и приговорил его к ограничению свободы на срок один год, шесть месяцев. Тюменец также был лишен водительского удостоверения на год и восемь месяцев. Кроме того, осужденный должен будет выплатить гражданские иски на общую сумму пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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