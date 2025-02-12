Коттедж авторитета, «отупении нации» и новый режим светофоров: главные событие Кургана 12 февраля

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков переживает из-за «отупения нации», которое связывает с использованием искусственного интеллекта. Экс-депутат гордумы Кургана Пущин добивается банкротства, но не несет документы. А коттедж криминального авторитета начали сдавать в аренду. Главные события Курганской области за 12 февраля — в подборке URA.RU.
Ильтяков про ИИ и отупение нации
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков обеспокоен процессом «отупения нации» из-за использования искусственного интеллекта (ИИ) и нежелания читать русских классиков. Об этом он сообщил, комментируя законопроект, принятый в защиту русского языка. «Пушкина тяжело читать, у него много высокопарных слов. Но было бы прекрасно, если бы люди вернулись к нашим величайшим авторам и позаимствовали их изречения», — сказал он.
Скандал в Росреестре из-за денег для Сирии
Бывший начальник кадровой службы управления Росреестра по Курганской области уволился с должности и подал иск к управлению. Предметом спора стали выговоры от начальства. Мужчину считали ответственным за срыв задания по сбору средств с целью передачи населению Сирии, а также других нарушениях.
В суде мужчина рассказал, что в управление в марте 2023 года пришло электронное письмо с просьбой собрать деньги в помощь населению Сирии до определенного срока. Поскольку письмо поступило позже указанной в письме конечной даты сбора, кадровик получил указание начальства сверить данные с Москвой. В центре подтвердили, что сбор завершился, поэтому никаких действий предпринято не было. Позднее в Москве руководству сделали внушение, что курганцы не участвовали в помощи народу Сирии. После этого кадровику сделали выговор из-за утраты документа в виде письма о сборе средств, а также предупреждение. После увольнения кадровик потребовал отмены взысканий по службе и признания незаконной проверки его деятельности. Указывал, что получил нервный срыв и требовал моральной компенсации. Приказы руководства управления в отношении мужчины были признаны незаконными и подлежащими отмене. В пользу мужчины была присуждена компенсация в размере 30 тысяч рублей.
Экс-депутат Пущин банкротит себя
Бывший депутат Курганской городской думы Артур Пущин добивается банкротства. Обрести новый статус политик пытается после того, как суд признал его виновным в мошенничестве. Но стать банкротом у Пущина не получается — он не выполнил требования управляющего, не предоставил необходимые документы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Бывшего депутата Курганской городскую думы Артура Пущина признали виновным в мошенничестве. В 2019 году занял у нескольких жителей Кургана деньги на общую сумму 460 тысяч рублей. Спустя почти три года одолжившие так и не получили деньги, поэтому решили обратиться в полицию. Судебный процесс начался в 2023 году. Тогда Пущин объяснял URA.RU, что после окончательного завершения процедуры банкротства все долги будут выплачены. Он также заявлял, что не прибегал к мошенническим действиям, когда брал деньги в долг.
Коттедж криминального авторитета можно взять в аренду
Коттедж «смотрящего» из микрорайона Смолино в Кургане стали сдавать в аренду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил инсайдер из сферы недвижимости. Источники из криминальных кругов связывают дом с одним из криминальных авторитетов, который находится в колонии.
Коттедж почти на 300 квадратов сдают за 20-25 тысяч рублей в сутки. За эти деньги обещают бесплатно русскую баню и мангал. Дополнительно предлагают сеансы парения. Дом вмещает 30 человек. В коттедже 17 спальных мест, есть стерео-система, караоке и собственный клуб. Арендаторам обещают полную конфиденциальность.
В Кургане меняют работу светофоров
В Кургане принято решение о внесении изменений в схему светофорного регулирования на перекрестке улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. На перекрестке у ЗАГСа и Дома бытовых услуг разделили транспортные потоки. «В новой схеме работы светофоров движение левоповоротных потоков по улице Коли Мяготина теперь выделено в отдельную фазу», — сообщили в Госавтоинспекции. Поворот на улицу Р. Зорге будет осуществляться по «стрелке налево». Изменения вступают в действие с 12 февраля.
Изменение направлено на предотвращение аварий и конфликтных ситуаций на дороге, связанных с одновременным движением встречных потоков. Обновленная система светофорного регулирования поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий на этом перекрестке.
Николай Парышев стал совладельцем стройфирмы
Курганский бизнесмен Николай Парышев стал генеральным директором и одним из владельцев строительной компании «Стальстроймонтаж». Данные опубликованы в системе ЕГРЮЛ. Николай является сыном промышленника и руководителя ведущего завода «Курганстальмост». Собственная доля предприятия составляет 85%. По 5% распределены между Олегом Моисеевым (учредитель нескольких фирм из группы компаний «Курганстальмоста»), Николаем и Дмитрием Парышевыми.
Николай Парышев также является владельцем и руководителем Синарского щебеночного карьера. Имеет 35% доли в предприятии «Базис Строй», производящем бетон и цемент. Также владеет 30% в фирме «Аирвент» и 34% в «Курганкране».
Экс-главврачу Савину больницы вынесли приговор
Суд вынес приговор по делу бывшего главврача курганской ГБУ «Межрайонная больницы №7» Александра Савина. Экс-руководителя учреждения в городе Шумихе признали виновным в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ему назначено наказание — штраф в размере 150 тыс. рублей.
Об уголовном деле в отношении Савина стало известно летом 2024 года. Врача обвиняли в незаконном использовании служебного автомобиля во время поездок в личных целях. Ущерб якобы составил более 160 тысяч рублей. Спустя несколько дней после возбуждения дела, мужчина ушел в отставку.
В магазинах «Светофор» нашли нарушения
В ряде магазинов сети «Светофор» в Курганской области обнаружены нарушения, связанные с продажей молока, мяса, рыбы. Основные проблемы касались недостаточной информации в ветеринарно-сопроводительных документах и условиях хранения продукции. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора огласило полный список городов, где были обнаружены нарушения. Нарушения по документам были выявлены в магазинах «Светофор» в Щучье, Далматово, Юргамыше, Шадринске и Кургане.
В семи магазинах сети «Светофор», расположенных в городах Щучье, Далматово, Шадринск, Курган и в поселке Юргамыш, на полках хранилась продукция без указания необходимой информации о сроках годности и условиях хранения. В четырех магазинах в городах Курган и Шадринск мясо размещали на столах, застеленных клеенкой и картонными коробками. А в Далматово на прилавках обнаружена рыба холодного копчения с видимыми признаками порчи.
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