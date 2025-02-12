Курганский экс-депутат Пущин сам себе мешает стать банкротом. Инсайд

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Артур Пущин не может добиться статуса банкрота
Артур Пущин не может добиться статуса банкрота Фото:

Бывший депутат Курганской городской думы Артур Пущин добивается банкротства. Обрести новый статус политик пытается после того, как суд признал его виновным в мошенничестве. Но стать банкротом у Пущина не получается — он не выполнил требования управляющего. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

«Пущин через суд пытается стать банкротом. При рассмотрении дела, бывший депутат отказался предоставить необходимые документы арбитражному управляющему, который назначен судом. Из-за этого Пущина признали виновным по статье 14.13 КоАП часть 7 (воспрепятствование управляющему)», — рассказывают URA.RU источники. Об этом также сообщается в акте арбитражного суда, что есть в распоряжении редакции. 

Бывшего депутата Курганской городскую думы Артура Пущина признали виновным в мошенничестве. В 2019 году занял у нескольких жителей Кургана деньги на общую сумму 460 тысяч рублей. Спустя почти три года одолжившие так и не получили деньги, поэтому решили обратиться в полицию. Судебный процесс начался в 2023 году. Тогда Пущин объяснял URA.RU, что после окончательного завершения процедуры банкротства все долги будут выплачены. Он также заявлял, что не прибегал к мошенническим действиям, когда брал деньги в долг.

В январе 2024 года горсуд приговорил Пущина к 460 часам обязательных работ, признав виновным в мошенничестве. Депутат пытался оспорить это решение, но в мае облсуд согласился с ранее вынесенным приговором. После этого стало известно, что Пущин подал заявление о сдаче депутатского мандата. Однопартийцы заступились за главу горкома, заявив, что в отношении него распространяются инсинуации.

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Бывший депутат Курганской городской думы Артур Пущин добивается банкротства. Обрести новый статус политик пытается после того, как суд признал его виновным в мошенничестве. Но стать банкротом у Пущина не получается — он не выполнил требования управляющего. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.  «Пущин через суд пытается стать банкротом. При рассмотрении дела, бывший депутат отказался предоставить необходимые документы арбитражному управляющему, который назначен судом. Из-за этого Пущина признали виновным по статье 14.13 КоАП часть 7 (воспрепятствование управляющему)», — рассказывают URA.RU источники. Об этом также сообщается в акте арбитражного суда, что есть в распоряжении редакции.  Бывшего депутата Курганской городскую думы Артура Пущина признали виновным в мошенничестве. В 2019 году занял у нескольких жителей Кургана деньги на общую сумму 460 тысяч рублей. Спустя почти три года одолжившие так и не получили деньги, поэтому решили обратиться в полицию. Судебный процесс начался в 2023 году. Тогда Пущин объяснял URA.RU, что после окончательного завершения процедуры банкротства все долги будут выплачены. Он также заявлял, что не прибегал к мошенническим действиям, когда брал деньги в долг. В январе 2024 года горсуд приговорил Пущина к 460 часам обязательных работ, признав виновным в мошенничестве. Депутат пытался оспорить это решение, но в мае облсуд согласился с ранее вынесенным приговором. После этого стало известно, что Пущин подал заявление о сдаче депутатского мандата. Однопартийцы заступились за главу горкома, заявив, что в отношении него распространяются инсинуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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