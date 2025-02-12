Тюменцам рассказали, чем опасны «обветренные» губы

Сухие и потрескавшиеся губы могут сигнализировать о серьезных болезнях и дефиците витаминов. Об этом тюменцам рассказала дерматолог Александра Филева.
«Сухая и потрескавшаяся кожа на губах может оказаться признаком гиповитаминоза, то есть нехватки одного или нескольких витаминов и микроэлементов. Чаще всего такой симптом характерен для дефицита железа и витаминов группы B. Недостаток этих питательных веществ приводит к развитию анемии. Губы могут сохнуть и трескаться в любую погоду из-за сбоя в работе щитовидной железы», — рассказала дерматолог.
Точную причину потрескавшихся губ может установить врач. В холодную и ветряную погоду в качестве рекомендаций специалисту советуют использовать гигиеническую увлажняющую помаду, в состав которой входят воск и растительные масла.
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