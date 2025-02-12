12 февраля 2025

Тюменцам рассказали, чем опасны «обветренные» губы

Тюменский врач Филева: сухие губы могут сигнализировать о скрытых диагнозах
© Служба новостей «URA.RU»
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Сухие губы могут быть признаком опасного заболевания
Сухие губы могут быть признаком опасного заболевания Фото:

Сухие и потрескавшиеся губы могут сигнализировать о серьезных болезнях и дефиците витаминов. Об этом тюменцам рассказала дерматолог Александра Филева.

«Сухая и потрескавшаяся кожа на губах может оказаться признаком гиповитаминоза, то есть нехватки одного или нескольких витаминов и микроэлементов. Чаще всего такой симптом характерен для дефицита железа и витаминов группы B. Недостаток этих питательных веществ приводит к развитию анемии. Губы могут сохнуть и трескаться в любую погоду из-за сбоя в работе щитовидной железы», — рассказала дерматолог.

Точную причину потрескавшихся губ может установить врач. В холодную и ветряную погоду в качестве рекомендаций специалисту советуют использовать гигиеническую увлажняющую помаду, в состав которой входят воск и растительные масла.

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Сухие и потрескавшиеся губы могут сигнализировать о серьезных болезнях и дефиците витаминов. Об этом тюменцам рассказала дерматолог Александра Филева. «Сухая и потрескавшаяся кожа на губах может оказаться признаком гиповитаминоза, то есть нехватки одного или нескольких витаминов и микроэлементов. Чаще всего такой симптом характерен для дефицита железа и витаминов группы B. Недостаток этих питательных веществ приводит к развитию анемии. Губы могут сохнуть и трескаться в любую погоду из-за сбоя в работе щитовидной железы», — рассказала дерматолог. Точную причину потрескавшихся губ может установить врач. В холодную и ветряную погоду в качестве рекомендаций специалисту советуют использовать гигиеническую увлажняющую помаду, в состав которой входят воск и растительные масла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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